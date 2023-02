Il Cassino cerca la prima vittoria casalinga del 2023

Il risultato maturato domenica tra Angri e Cassino è sostanzialmente giusto con le due squadre che hanno lottato per tutta la gara senza risparmiarsi creando numerose palle gol. Gli azzurri hanno incassato a freddo la rete dello svantaggio ma sono stati bravi a rialzarsi e a pareggiare prima dell’intervallo. Su un campo in sintetico che ha potuto esaltare meglio la tecnica dei giocatori a disposizione del tecnico Carcione, non era comunque facile ottenere un risultato utile vista anche la grande determinazione dell’11 di casa in lotta per la salvezza e che ritrovava il pubblico amico dopo oltre un mese. A segno per il Cassino è andato Christian Ingretolli che su rigore ha realizzato la sua undicesima rete in maglia azzurra. Un ottimo bottino per un attaccante che a 28 anni, prima di questa stagione, non era ancora mai andato in doppia cifra. A testimonianza di come si stia trovando bene nel gruppo cassinate e sia seguito e servito nel migliore dei modi dai compagni di squadra. La difesa ha ben lavorato in quel di Angri perché non sono certo mancate le situazioni di pericolo. Giocando di rimessa nella parte finale del match il Cassino ha poi costruito delle interessanti palle gol che prima Cavaliere e poi Lucchese, per poco, non hanno trasformato in rete della vittoria. In Campania è arrivato dunque il terzo pareggio consecutivo, dopo quelli con la Casertana e con la Vis Artena. Nelle ultime sei giornate di campionato il Cassino ha conquistato sei punti, frutto di una vittoria a Tivoli e dei tre pari di fila.

Sono poi arrivate due sconfitte casalinga, la prima con il Pomezia e la seconda con l’Arzachena. La posizione in classifica è la sesta, in compagnia proprio della squadra sarda. I punti al momento sono 34, tre in meno della Casertana che al momento occupa l’ultimo posto utile per accedere ai play off. Nell’ultimo periodo il Cassino ha perso qualche posizione ma è un calo fisiologico, più in termini di risultati che di gioco. Una classifica comunque corta dove al vertice domenica scorsa c’è stato l’avvicendamento tra Paganese e Sorrento, con la squadra della costiera che si è ripresa la leadership sfruttando il passo falso dei salernitani sul campo della Palmese. Sarà un testa a testa che durerà fino alla fine. Per il Cassino la voglia di arrivare il prima possibile alla quota tranquillità per poi provare a togliersi altre soddisfazioni. Domenica allo stadio Salveti arriverà l’Atletico Uri che in classifica di punti ne ha 27. All’andata la squadra di Carcione si impose in rimonta al termine di un match pieno di emozioni e non certo facile. Ora per Ingretolli e compagni c’è la possibilità di conquistare il primo successo casalingo del 2023, visto che nei precedenti tre match giocati al Salveti è arrivato soltanto un punto e nessuna rete messa a segno. E’ dunque arrivato il momento di invertire il trend.