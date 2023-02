Angri – Cassino 1-1: in rete Ingretolli su rigore

Finisce 1-1 la sfida giocata allo stadio Novi tra Angri e Cassino. Davanti a una bella cornice di pubblico le due squadre si sono date battaglia dal primo all’ultimo minuto con le due reti che sono giunto nella prima parte di gara. Per gli azzurri un punto che muove ancora la classifica, per i campani la situazione in classifica resta difficile. Non ci sono sorprese nella formazione scelta da mister Carcione, nel reparto offensivo giocano Tribelli, Ingretolli e D’Alessandris. Gli azzurri vengono colpiti a freddo dopo appena quattro minuti di gioco. Aracri scappa via ai giocatori di Carcione e pennella un assist perfetto per la testa di Acosta che si fa trovare pronto all’appuntamento con il gol. Per il giocatore dell’Angri si tratta della prima rete con la nuova maglia. Dunque squadra di casa subito in vantaggio e Cassino che prova a riorganizzarsi. Gli azzurri provano ad entrare davvero in partita e si fanno vivi dalle parti di Bellarosa con Ingretolli che però non inquadra lo specchio della porta. Si gioca con grande intensità e non mancano momenti di nervosismo. Al 36′ Tribelli sfrutta un errore della retroguardia campana e serve una buona palla a Ingretolli che però viene murato in angolo da Liguoro. Dalla bandierina va lo stesso Tribelli e dal corner il Cassino si procura il rigore che porterà al pareggio. Il fallo è commesso da Vitiello che nell’occasione rimedia anche un cartellino giallo. Dal dischetto si presenta Ingretolli che con grande freddezza spiazza Bellarosa per l’1-1. Per il bomber azzurro si tratta dell’undicesima rete in maglia azzurra, premiata la pressione della squadra di Carcione che sta giocando una partita di grande temperamento. Nella ripresa la partita non cala nei ritmi con le due squadre che non si accontentano del pari e giocano a viso aperto. Per l’Angri ci prova ancora Acosta, ma stavolta l’attaccante campano non trova il guizzo vincente. Per il Cassino sempre molto attivo Ingretolli che di testa prova a impensierire Bellarosa che però non si lascia sorprendere e blocca con sicurezza. Ci prova poi il neo entrato Cavaliere, che trova la pronta respinta di Baellarosa. Allo scadere buona occasione per l’11 di Condemi con Fiore che trova l’ottimo doppio intervento da parte di Campisi. In pieno recupero la grande chance capita a Lucchese che colpisce di testa con la palla che di poco termina alta. Dopo sei minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi, per entrambe le squadre si tratta del terzo pareggio consecutivo. Il Cassino, autore di una buona prestazione allo stadio Novi, sale a quota 34 in classifica, raggiunto dall’Arzachena. Nel prossimo turno gli azzurri ospiteranno i sardi dell’Atletico Uri con l’obiettivo di conquistare il primo successo del 2023 al Salveti e di conseguenza di realizzare anche la prima rete del nuovo anno davanti al pubblico amico. La speranza è che il terreno di gioco sia in condizioni migliori rispetto alle ultime giornate di campionato dove effettivamente il Cassino ha fatto fatica non potendo giocare nel modo migliore.

ANGRI: Bellarosa, Riccio (77′ Giordano), Liguoro, Vitiello (62′ Langella) , Manzo, Varsi, De Rosa (69′ Fiore), Acosta (69′ Visconti), Aracri, Fabiano, Sall. A disposìzione Esposito, Pagano, Della Corte, Palladino, Acunzo. Allenatore Condemi. CASSINO: Campisi, Raucci (85′ Ceccarelli), Donnarumma (94′ Cardillo), Orlando, Lucchese, Gallo, Mazzaroppi, Darboe, Ingretolli (85′ Tomassi), Tribelli (68′ Cavaliere), D’Alessandris (60′ Pompei). A disposizione Della Pietra, Plini, Evangelista, Tomaselli, Cardillo. Allenatore Carcione.

Arbitro: Massari di Torino.

Marcatori: 4′ Acosta, 37′ Ingretolli (rig.).