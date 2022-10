Unipomezia, Di Venosa “La mia Under 17 non deve mollare mai”

L’Under 17 dell’Unipomezia continua a lavorare senza risparmiarsi. A fare il punto della situazione sul lavoro fin qui svolto dal classe 2006 è mister Marco Di Venosa: “E’ un gruppo nuovo e i ragazzi in questo primo mese di lavoro si stanno cominciando a conoscere meglio. Sono soddisfatto di quanto stanno facendo vedere perchè sono un gruppo che è sempre pronto a lavorare e questo rende tutto più semplice”. Di Venosa prosegue poi parlando delle ambizioni in vista del campionato:

“Siamo partiti puntando a mantenere la categoria. Con il passare dei giorni però grazie al lavoro svolto dalla società sono arrivati nuovi innesti e questo ci permette di guardare con ottimismo alla prossima stagione. Se riusciremo a impreziosire ulteriormente la rosa per me, che sono un ottimista di natura, possiamo diventare una realtà che potrà dare fastidio a tanti. Se continuiamo a lavorare come stiamo facendo sono certo che potremo far bene”. In chiusura il tecnico ci dice cosa vuole dalla sua squadra: “Sto cercando di trasmettere ai ragazzi la voglia di non darsi mai per vinti. Voglia una squadra che non molla mai poi, ovviamente, se gli avversari saranno più bravi di noi a fine partita gli stringeremo la mano ma di certo non regaleremo niente a nessuno”.