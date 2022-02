Real Monterotondo – Cassino 1-4. Gli azzurri tornano al successo dopo 3 mesi

Dopo tre mesi il Cassino ritrova il successo e lo fa con un pesante 1-4 sul campo del Real Monterotondo Scalo. Nel recupero della prima giornata di ritorno, gli azzurri al Pierangeli sono autori di una grande prestazione che permette di regalare a Imperio Carcione la prima vittoria da quando siede sulla panchina cassinate. Tre punti che consentono di salire a quota 23 in classifica e respirare in vista dei prossimi impegni di campionato. Il tecnico di Piedimonte ritrova Bernardini che ha scontato il turno di squalifica mentre è ancora fermo ai box Bellante. La partita si mette subito bene per gli azzurri che trovano il vantaggio dopo appena sei minuti con Sorgente bravo a concludere a rete e a superare Proietti. Il Cassino che ha nelle gambe i novanta minuti con la Torres giocati domenica, mentre gli eretini sono scesi in campo sabato, non sembra risentirne e gioca una partita attenta con grande intensità e senza sbavature, tanto che l’11 di casa fa fatica a proporsi in modo pericoloso.

Nella ripresa al 52′ gli azzurri ipotecano la vittoria grazie al raddoppio realizzato da Darboe. Il centrocampista gambiano scatta in contropiede lanciato da Bernardini e silura Proietti. Il Monterotondo sbilanciato in avanti per provare a rientrare in partita subisce la terza rete, ancora ad opera di Sorgente che firma la sua personale doppietta al 67′. Alla festa del gol partecipa anche Bernardini, che su un corner battuto da Manoni, trova il guizzo giusto a due passi dalla porta eretina. Nel finale la squadra di casa accorcia su rigore con Svidercoschi. Domenica per il Cassino trasferta ad Ostia.

REAL MONTEROTONDO SCALO: Proietti Gaffi, F. Albanesi (52′ Calisto), Pasqui (63′ Fiorucci), Esposito, Riccucci (69′ Sganga), Mattei, Santi, Potenziani, Tilli (82′ Zambrini), Baldassi (52′ Ouedraogo), Svidercoschi. A dispossizione Del Moro, Zambrini, Meledandri, A. Albanesi, Carosi. Allenatore Paris

CASSINO: Papa, Cocorocchio (69′ Avella), Tomassi, Fusco, Picascia, Raucci, Bernardini, Darboe, Della Corte (69′ Orlando), Manoni (85′ Cavaliere), Sorgente (74′ Gaeta). A disposizione Della Pietra, Lombardo, Mazzaroppi, Ginevrino, Bosfa. Allenatore Carcione.

Arbitro: Picardi di Viareggio.

Marcatori: 6′ e 67′ Sorgente, 52′ Darboe, 71′ Bernardini, 76′ rig. Svidercoschi.