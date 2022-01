A meno di un ulteriore prolungamento della sosta indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti, la quarta serie italiana tornerà in campo domenica 23 gennaio. La stessa LND ha pubblicato proprio questa mattina il programma gare della 17ª giornata di campionato. Nel girone E, è atteso ad un altro “derby” regionale il Montespaccato Savoia. Il gruppo azzurro sarà di scena allo Scopigno per fronteggiare il Rieti e per chiudere il girone d’andata con i tre punti. Tempo per preparare al meglio questa sfida i ragazzi di Mucciarelli lo hanno, come dichiara il centrocampista classe 2001 Lorenzo Putti: “Queste due settimane di stop ci danno la possibilità di preparare al meglio la partita con il Rieti, sperando che la sosta non venga prolungata anche perché non vedo l’ora di tornare in campo. Secondo me abbiamo svolto una buona prima parte di campionato, sicuramente potevamo avere qualche punto in più e per questo non ci dobbiamo mai accontentare, ma dobbiamo invece provare a fare di più nella seconda parte. Questo vale anche a livello personale. Per me questa al Montespaccato è una grande opportunità anche guardando a ciò che facciamo extra campo. Fuori, grazie al Presidente Monnanni, siamo coinvolti in diversi progetti importanti. Spero perciò di continuare a far parte di Talento & Tenacia anche se un giorno dovessi cambiare squadra. Tornando al calcio, mi auguro di garantire qualche gol e qualche assist in più alla squadra”.