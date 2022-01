CR Lazio: Campionati e Coppe Lnd e Sgs, fermi fino al 23 gennaio

Con un Comunicato Ufficiale pubblicato il 10 gennaio, il CR Lazio ha annunciato l’ufficialità dello stop all’attività agonistica da parte del CR Lazio. Il comitato regionale quindi si è allineato alle altre realtà del dilettantismo italiano ed ha sospeso fino al prossimo 23 gennaio tutti i campionati, comprese amichevoli e disputa di eventuali recuperi.

E’ stato ribadito come per tutti gli atleti con età maggiore di 12 anni, sarà necessario a partire da oggi avere il cosiddetto green pass rafforzato, sia per svolgere gli allenamenti, che non sono quindi vietati, sia per la ripresa del Campionato.