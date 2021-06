Coppa Lazio Under15: Romulea – Agora 10-0

Si è giocata oggi la partita ad eliminazione diretta degli ottavi di Coppa Lazio tra Romulea e Agorà al campo Roma. Roboante il risultato finale 10-0 e netto il divario in campo.

L’attacco della Romulea crea, diverte e segna e nel primo tempo l’ ottima l’intesa tra Di Fiore, Colasurdo e Corrasco porta il risultato sul 5-0. I gol del primo tempo: tripletta di Di Fiore con l’ultimo gol bellissimo di sinistro a giro, doppietta di Colasurdo di cui uno dopo un bellissimo fraseggio con Di Fiore tutto di prima. Corrasco sulla fascia è imprendibile.

Da segnalare sempre nel primo tempo un tiro che si infrange all’incrocio dei pali da parte di De Santis. L’Agorà non esce mai dalla sua metà campo e fa quel che può ma la Romulea è ordinata e attenta in campo, con squadra corta e pressing.

Non cambia il copione nel secondo tempo e arrivano gli altri 5 gol con Pola (3), che segna con un bel tiro dopo aver smarcato un avversario, Messe e Pochini, tornato a giocare dopo un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per molto tempo. Girandola di sostituzioni da parte di entrambe le squadre nella seconda frazione di gioco. Difficile e dispendioso per tutti giocare su questo bellissimo campo.

La Romulea nel prossimo turno incontrerà l’Urbe Tevere che sarà, per la compagine di San Giovanni, il vero test per capire gli obiettivi di questa avvincente Coppa Lazio e affrontare finalmente una squadra del suo stesso livello.