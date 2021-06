Coppa Lazio Under 15: Grifone Gialloverde – Romulea 0-7

Ultima giornata dei gironi della Coppa Lazio che vede di fronte la Romulea e il Grifone Gialloverde. Bellissima giornata ma il caldo si sente in campo. Compito proibitivo per il Grifone che ha davanti la prima in classifica del girone L.

Gioca bene la Romulea, con fraseggi e scambi che portano gli amaranto oro con molta facilità davanti la porta avversaria. Finisce, come da pronostico, con una goleada della Romulea. Un pasticcio della difesa del Grifone Gialloverde consente agli averrsari di portarsi in vantaggio e da quel momento la Compagine di San Giovanni non si ferma più. Ottima gara del centrocampista Boccardo che domina a centrocampo e detta i tempi di gioco. Il punteggio finale si fissa sul 7-0. Vanno a segno per la squadra di San Giovanni, Colasurdo, Marini, Corrasco (3) , Tataranni, Calì. Punteggio severo, ma è tanta la differenza vista in campo tra le due squadre. Il girone L vede quindi la Romulea al comando a punteggio pieno, con un solo gol subito e la conquista degli ottavi.