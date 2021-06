Cynthialbalonga, Santoni: “Che emozione il primo gol, dedicato ai miei genitori”

La Cynthialbalonga “vede” i play off. La formazione del presidente Bruno Camerini ha sconfitto con un secco 3-0 interno il Vastogirardi nel match di domenica scorsa e già domani tornerà in campo per il penultimo turno della stagione regolare ospitando il Tolentino ormai salvo.

“Ma guai ad abbassare la guardia, in questo girone nessuno regala nulla e poi contro una squadra “spensierata” spesso escono partite ricche di insidie” è il monito del giovane difensore classe 2001 Gabriel Santoni che proprio domenica ha festeggiato il suo primo gol in serie D: “E’ stata una emozione speciale: l’ho fatto di sinistro (che non è il suo piede, ndr), di prima intenzione su un cross di Pace sugli sviluppi di un calcio piazzato e dopo quasi due stagioni di serie D. Tra l’altro il mio compagno Flavio Santarelli mi aveva pronosticato che avrei fatto gol e proprio domenica i miei genitori Augusto e Silvia erano presenti allo stadio di Genzano: la dedica è per loro e per mia sorella Ludovica”.

E’ stata una bella domenica anche per la Cynthialbalonga che ha vinto la sua partita e ha agganciato al terzo posto sia il Matese che il Pineto. “Col Vastogirardi abbiamo giocato una gara quasi perfetta, rischiando pochissimo e mantenendo sempre il pallino del gioco. Tabelle per i play off? Non le facciamo, vogliamo fare sei punti nelle prossime due partite così da essere certi di centrare il traguardo. E’ stata una stagione particolare e non è stato semplice tenere sempre attaccata la spina, tra l’altro spesso siamo stati sfortunati e avremmo meritato di conquistare alcuni punti in più, ma ora arriviamo in fondo e cerchiamo di trarre il massimo”. E’ stata un’annata importante anche per lui: “L’anno scorso le avevo giocate praticamente tutte, quest’anno pure ho avuto tanto spazio e non posso che ringraziare i mister Venturi e Chiappara e la società per avere sempre avuto grande stima e fiducia nei miei riguardi. Il salto tra i professionisti? Sarebbe un sogno per chiunque, ma ora sono concentrato solo sulla Cynthialbalonga”.