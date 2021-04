Muravera – Cassino 0-0: Del Giudice para un rigore a Virdis

Il Cassino torna dalla Sardegna con un pareggio. A Muravera finisce infatti senza reti la sfida tra isolani e azzurri. La squadra di Sandro Grossi avrebbe meritato qualcosa in più, specie per quanto si è visto nella prima frazione di gioco. Cassino che tornava in campo dopo oltre un mese e che non aveva a disposizione Orlando, Cocorocchio e Tribelli e con Vitiello inizialmente in panchina. Parte bene il Cassino che al 7′ ci prova con Gagliardo, l’under azzurro impensierisce con un colpo di testa Vandelli che però fa sua la sfera. I sardi fanno fatica a contenere il gioco della squadra di Grossi che al minuto 19 ha un’altra opportunità, stavolta con Darboe che dal limite dell’area spedisce la palla di poco a lato. Poco dopo ancora due occasioni per gli azzurri, Vandelli si salva su una girata di Ginevrino, poi la difesa sarrabese in affanno su Giglio che non trova il guizzo giusto per calciare a rete. Al 25′ Vandelli deve superarsi su una conclusione quasi a botta sicura di Lucchese. Il Muravera non è mai pericoloso ma a sorpresa al 38′ ha la possibilità di portarsi in avanti perché viene assegnato un calcio di rigore. Nurchi lanciato in contropiede viene atterrato in area da Tomassi. Il Cassino protesta perché sul corner precedente la palla è stata toccata dall’arbitro che però non ha interrotto il gioco.

Sul dischetto si presenta Virdis ma Del Giudice si supera e respinge, sulla ribattuta il portiere azzurro dice di no anche a Nuvoli. Al 42′ Darboe tenta il gol della domenica da centrocampo ma Vandelli si salva in due tempi. Ad inizio ripresa una conclusione di Virdis termina di poco a lato, poco dopo l’attaccante sardo spara alto da buona posizione. Il Cassino tiene bene il campo e ci prova su punizione con capitan Carcione. Al 66′ Virdis ha la palla buona per il vantaggio ma da ottima posizione non inquadra lo specchio della porta. Due minuti dopo Vandelli salva su una gran botta di Darboe. Le due squadre nel finale accusano un vistoso calo fisico e si accontentano del pareggio. Gli azzurri muovono la classifica e salgono a quota 23. Prossimo impegno giovedì pomeriggio al Salveti con la Vis Artena.

MURAVERA: Vandelli, Visconti, Vignati, Satta, Cadau, Pinna, Geroni, Nuvoli (77′ Masia), Minerba, Virdis, Nurchi. A disposizione: Floris, Angheleddu, Demartis, Deiana, Fangwa, Massoni, Savage, Zedda. Allenatore Loi.

CASSINO: Del Giudice, Sicuro, Carcione, Picascia, Tomassi (78′ Maini), Gagliardo (89′ Di Giacomo), Ginevrino 46′ (Vitiello), Ricamato, Lucchese, Darboe, Giglio (92′ Colacicco). A disposizione: Della Pietra, Miele, Lombardo. Allenatore Grossi.

Arbitro: Valentina Finzi di Foligno.

Note: ammoniti Giglio, Tomassi, Lucchese, Cadau.