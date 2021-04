Frosinone – Lecce 0-3: continua la crisi dei ciociari

Momento di grande forma per il Lecce che sbanca il Benito Stirpe di Frosinone e sale al secondo posto in classifica, in solitaria, approfittando dello scivolone casalingo del Monza. Per i ciociari invece è notte fonda, netto lo 0-3 con i salentini che falliscono anche un rigore con Coda.

Solo due successi per il Frosinone nel 2021 e vittoria interna che manca da oltre tre mesi. Dopo un primo tempo equilibrato il match si sblocca nella ripresa. Al 53’ il vantaggio del Lecce: Henderson va al cross dalla destra, Coda si fa respingere la prima conclusione, ma non la seconda, e porta avanti i suoi. Al 68’ Vitale trattiene Pettinari in area e l’arbitro indica il rigore, ma dal dischetto Coda si fa ipnotizzare da Bardi. Un minuto dopo, però, Coda si riscatta e trova la sua quarta doppietta consecutiva: controllo perfetto su lancio di Tachtsidis, sterzata su Ariaudo e sinistro a incrociare su cui Bardi non può arrivare. È il ventesimo gol stagionale per l’ex Benevento. Il colpo del k.o. lo mette a segno Pablo Rodriguez, che chiude un contropiede perfetto con un cucchiaio delicatissimo su cui Bardi non può intervenire. Lecce che ora può sognare, per il Frosinone momento di riflessione, a otto giornate dalla fine andare oltre la permanenza della categoria non sembra possibile.