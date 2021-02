Nola – Cassino 1-1: Vitiello pareggia poi gli azzurri sciupano

Ancora un pareggio per il Cassino, il quarto consecutivo e sempre con il punteggio di 1-1. Allo Sporting Club di Nola, gli azzurri impattano con la squadra campana, ultima in classifica. Succede tutto a metà ripresa, prima il vantaggio locale con Russo e due minuti più tardi l’immediato pari di Vitiello. Il tecnico Grossi deve rinunciare agli infortunati Carcione e Darboe ma ritrova in attacco Vitiello, che ha scontato il turno di squalifica. Il Cassino prova nel primi quindici minuti a farsi vivo dalle parti di Bellarosa, il portiere campano è attento sia su Lucchese che Giglio. Il Nola si difende con ordine ma quasi mai si rende pericoloso dalle parti di Della Pietra. A metà tempo l’infortunato Esposito lascia il campo a Cardone. Pochi sussulti nella prima frazione, per gli azzurri ci provano anche Orlando e Picascia ma senza troppa convinzione.

Decisamente più vivace la ripresa, al 53′ il Cassino va vicinissimo al vantaggio con Tribelli, che da posizione ravvicinata sciupa trovando l’intervento di Bellarosa, sulla ribattuta il numero uno napoletano dice no anche a Ricamato. Al 65′ la squadra di Grossi protesta per un intervento su Giglio in piena area, ma l’arbitro lascia correre. Cinque minuti più tardi ancora in evidenza il portiere campano che si salva su Vitiello. Al 71′ a sorpresa il Nola passa in vantaggio, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dalla destra da Acampora, la difesa azzurra non è impeccabile e ne approfitta Russo che sotto misura batte Della Pietra. Il Cassino ha una reazione rabbiosa e trova subito l’1-1. Gli azzurri si spingono in avanti con veemenza e Vitiello con un diagonale mancino non lascia scampo a Bellarosa. Passano due minuti e il Cassino ha la chance per ribaltare il risultato ma Giglio da ottima posizione colpisce il palo e l’occasione sfuma. Gli azzurri non mollano e si riversano ancora avanti, il Nola si difende con grande fatica. Entra Camara al posto di Giglio ma il risultato non cambia. Dunque ancora un pari per il Cassino che comunque muove la classifica e sale a quota 18. Mancano due giornate alla fine della prima parte del campionato. Domenica pomeriggio al Salveti arriverà il Team Nuova Florida mentre la settimana successiva gli azzurri saranno di scena a Santa Maria Capua Vetere sul campo del Gladiator. Obiettivo continuare la striscia utile di risultati tornando però al successo che manca dal 23 dicembre.

NOLA: Bellarosa, Ruggiero, Di Maio, Baratto, Russo, Esposito (23’ Cardone), Alvino (81’ Sannia), Acampora, Gassama (71’ Gassama), Caliendo, D’Angelo (86’ La Monica). A disposizione Torino, Corbisiero, Galiano, Angeletti, Allegretta Palumbo. Allenatore Russo (squalificato Campana).

CASSINO: Della Pietra, Cocorocchio, Picascia, Tomassi, Orlando, Di Giacomo, Ricamato, Lucchese, Tribelli, Giglio (80’ Camara), Vitiello. A disposizione Del Giudice, Gagliardo, Sicuro, Miele, Raucci, Lombardo, Grossi, Del Vecchio). Allenatore Grossi.

Arbitro: Bortolussi di Nichelino.

Marcatori: 71’ Russo, 73’ Vitiello. Note: ammoniti Cardone, Ruggiero.