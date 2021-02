Cassino – Torres 1-1: per gli azzurri in rete Lucchese

Terzo pareggio consecutivo per il Cassino, stavolta l’1-1 matura allo stadio Salveti nella sfida con la Torres di Sassari. Una partita che gli azzurri avrebbero meritato di vincere per il buon numero di occasioni prodotte e che invece hanno rischiato di perdere. I sardi in vantaggio a metà ripresa hanno subito la rete del pari solo al minuto 88. Sarebbe stata davvero ingiusta la sconfitta per la squadra di Grossi, specie per quanto si è visto nella ripresa. Il tecnico cassinate deve rinunciare allo squalificato Vitiello e all’infortunato Darboe. Debutta dal primo minuto Ginevrino. In panchina Grossi porta anche il figlio Christian, difensore ventenne, presentato nei giorni scorsi. La Torres è reduce dalla vittoria nel recupero giocato a Formia.

Al 10′ Giglio raccoglie un cross dalla sinistra e in spaccata prova a sorprendere Carta ma la palla vola alta. Quattro minuti più tardi ci prova Ginevrino ma Carta è attento e respinge. Ricamato e Picascia tentano dalla distanza ma Carta è il migliore in campo per i sardi. Al 22′ il Cassino protesta per una vistosa trattenuta in area, ma il fischietto rosa Deborah Bianchi lascia proseguire. La Torres si fa viva con un colpo di testa di Schiaroli che non inquadra lo specchio della porta. Ad inizio ripresa il Cassino si rende pericoloso soprattutto sui calci piazzati con il solito Carcione. Gli azzurri collezionano corner ma sono poco incisivi, al minuto 68 Giglio fa però gridare al gol sfiorando il palo alla sinistra di Carta.

E a sorpresa al 71′ la Torres passa in vantaggio. Traversone dalla sinistra di Pinna, la difesa azzurra non è impeccabile, ne approfitta Melli che da due passi spedisce in rete. Doccia fredda per il Cassino che subisce il colpo ma che pian piano si riporta in avanti. All’81’ Carta si supera su una bella conclusione angolata di Tribelli. E il numero uno sardo si ripete sei minuti più tardi su Orlando. Ma sul susseguente angolo il Cassino pareggia. Il colpo di testa vincente è di Lucchese che da posizione ravvicinata non sbaglia. Un minuto dopo è Della Pietra a superarsi su un tiro quasi a botta sicura di Ponsat. Nel recupero gli azzurri protestano ancora per una trattenuto su Giglio ma anche in questo casa il fischietto toscano lascia correre. Termina in parità, mercoledì si torna in campo e nel turno infrasettimanale il Cassino sarà di scena in Campania, sul campo del Nola.

CASSINO: Della Pietra, Cocorocchio, Carcione, Picascia, Tomassi (87’ Gagliardo), Ginevrino (46’ Orlando) Ricamato, Lucchese, Di Giacomo (66′ Camara), Tribelli, Giglio. A disposizione: Del Giudice, Colacicco, Miele, Raucci, Grossi, Del Vecchio. Allenatore Grossi.

TORRES: Carta, Rutjens, Gomez, Vavassori (63′ Fadda), Schiaroli, R.Pinna, Mascia (63′ Battista), S.Pinna (84’ Bianco), Mesina (55′ Ponsat), Origlio, Melli. A disposizione: Doumboya, Ruiu, Fois. Allenatore Graziani.

Arbitro: Deborah Bianchi di Prato.

Marcatori: 71’ Melli, 88’ Lucchese.

Note: ammoniti Gomez, Battista, Rutjens.