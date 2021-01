Lanusei – Cassino 2-2: per la squadra di Grossi a segno Lucchese e Vitiello

Il Cassino torna dalla sua terza trasferta sarda con un pareggio conquistato sul campo del Lanusei. Il 2-2 finale matura nel secondo tempo con gli azzurri dove volte in vantaggio e due volte raggiunti. Non manca dunque il rammarico perché nella seconda frazione di gioco la squadra di Grossi ha anche fallito un rigore con Carcione e soprattutto ha avuto la palla dell’1-3 con Vitiello, fallita a tredici minuti dalla fine del match.

Un Cassino comunque molto vivo, che muove ancora la classifica e che spera già nel prossimo turno di ottenere il primo successo del 2021. Dopo appena due minuti Del Giudice subito in evidenza per un intervento sulla conclusione di Raimo. Il forte vento condiziona la partita, il Cassino prova a rendersi pericoloso con i calci piazzati di Carcione e con Giglio che però non inquadra lo specchio della porta. Al 34′ Varela va via sulla destra e calcia pericolosamente dal limite ma la palla termina di poco sul fondo. Nella ripresa dopo quattro minuti Vitiello viene atterrato in piena area. Per l’arbitro è rigore, dal dischetto Carcione prova a realizzare il suo terzo centro consecutivo ma stavolta La Gorga intuisce e devia la conclusione del capitano azzurro. Ma al 53′ l’11 di Grossi passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner, il tiro-cross di Vitiello è raccolto nel migliore dei modi da Lucchese che di testa batte il portiere sardo. Il Lanusei corre ai ripari e inserisce Floris, al rientro da un infortunio. E l’attaccante sardo colpisce subito. Cross dalla destra di Varela e conclusione vincente di Floris, tra le proteste dei giocatori azzurri che chiedevano un fuorigioco. Ma al 75′ il Cassino è di nuovo avanti, fallo di Sylla su Vitiello e secondo rigore di giornata. Stavolta sul dischetto va Vitiello che spiazza La Gorga. Al minuto 77 lo stesso attaccante azzurro avrebbe la chance per chiudere il match ma il contropiede in solitaria si conclude con un tiro che termina di poco sul fondo. E all’83’ il Lanusei trova il pari ancora con Floris, che con un gran sinistro supera imparabilmente Del Giudice. Cassino che rischia di capitolare poco dopo ma stavolta il portiere azzurro si supera su un tiro ravvicinato di Pennetta. Finisce in parità, domenica prossima il Cassino ospiterà al Salveti la Torres.

LANUSEI: La Gorga, Sylla, Bonu, Callegari, Carta, Pennetta, Arvia, Raimo (64′ Floris), Varela, Attili, Sakhi. A disposizione: Jorio, Mazzei, Manca, Mancini, Virdis, Toracchio, Cabiddu. Allenatore Greco.

CASSINO: Del Giudice, Miranda (71′ Tomassi), Carcione, Cocorocchio, Picascia, Orlando, Lucchese, Ricamato, Picascia, Tribelli, Giglio, Vitiello. A disposizione Della Pietra, Gagliardo, Raucci, Di Giacomo, Del Vecchio, Ginevrino. Allenatore: Alessandro Grossi.

Arbitro: Carsenzuola di Legnano.

Marcatori: 53′ Lucchese, 62′ Floris, 75′ Vitiello (rig.), 83′ Floris.

Note: ammoniti Miranda, Vitiello, Sakhi.