Fiano Romano: Colafigli “Stiamo dando il massimo”

“Stiamo lavorando seguendo tutti i protocolli per garantire la massima sicurezza ai nostri ragazzi. I sacrifici sono tanti perchè comunque ai ragazzi manca la partita”.

Giampiero Colafigli, tecnico dell’Under 14 del Fiano Romano, non nasconde le difficoltà legate al momento anche se lo stesso allenatore continua a lavorare sodo con i suoi ragazzi: “Stiamo dando il massimo anche se l’attività magari manca di tutte quelle componenti legate alle partite e al contatto fisico. Non è semplice ma andiamo avanti facendo attenzione a restare legati a quanto previsto dai protocolli. Cerchiamo di motivare quanto più possibile i nostri ragazzi perchè, in un periodo come quello che stiamo vivendo, purtroppo il rischio che tanti lascino questo sport è molto alto. Non tutti infatti hanno la costanza necessaria per tenersi in allenamento senza poi giocare il sabato o la domenica”.

Difficoltà che però non spengono la speranza tanto nel mister quanto nei suoi giovani allievi: “Il desiderio di ripartire è fortissimo nei ragazzi che ad ogni occasione mi chiedono quando potranno tornare in campo. Siamo in trepidante attesa ma per ora non ci resta che proseguire su questa e aspettare le decisioni che verranno prese dai vertici istituzionali e sportivi”.