Aprilia – Atletico Fiuggi 1-1: in rete Luciani e Tornatore

Termina in parità il match tra Aprilia ed Atletico Terme Fiuggi. Neanche il tempo di iniziare e Johnson si rende subito protagonista dopo 1’ di una straordinaria azione personale con il Fiuggi che si salva in extremis. Al 5’ la risposta degli ospiti è nella conclusione di Proia che, di sinistro, mette di poco a lato dalla lunghissima distanza. Al 7’ calcio d’angolo di Vasco dalla sinistra, Pollace al volo mette fuori. Al 13’ il meritato vantaggio dell’Aprilia: grandissimo recupero a centrocampo di Sossai che lancia in profondità sulla sinistra Bosi, grande numero dell’attaccante che si libera di Moriconi e serve perfettamente Luciani che, di destro, batte con astuzia Novi per la rete dell’1-0. Al 20’ Aprilia ad un passo dal raddoppio: grande recupero di Olivera che lancia Bosi, l’attaccante sfiora il palo con una conclusione in diagonale.

Al 21’ ancora Bosi pericoloso, il Fiuggi è in difficoltà. Al 27’ ancora Aprilia in avanti con Bosi che perde l’attimo per calciare, serve dietro Olivera che colpisce di piatto destro, Novi blocca. Al 31’ ennesima occasione per l’Aprilia con Olivera che parte in contropiede, serve Johnson che si accentra ma calcia debolmente di sinistro. Al 34’ Tornatore prova a partire in contropiede ma viene fermato da Sossai in modo falloso, giallo per il difensore dell’Aprilia che ferma sul nascere una potenziale occasione per l’Atletico Terme Fiuggi. Al 40’ la squadra di Incocciati trova il pari con Diego Tornatore che, in area, conclude in diagonale battendo Prudente per l’1-1. Nella ripresa al 2’ subito pericolosa l’Aprilia con Calisto e Bosi, l’Atletico Terme Fiuggi si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del corner buona conclusione di Bernardini, blocca Novi.

Al 9’ pericolosa l’Aprilia con Calisto che, sugli sviluppi di un corner di Vasco, mette di poco alto sopra la traversa. Al 10’ buona occasione per la squadra di Incocciati con Cifarelli che, servito da Frabotta, calcia alto dall’interno dell’area di rigore. Al 12’ grandissima occasione da gol per l’Aprilia con Olivera che, lanciato a rete, trova una grandissima risposta di Novi che mette in angolo. Al 17’ ancora Aprilia ad un passo dal raddoppio: Olivera appoggia per Calisto, tocco dietro per Bosi che, di destro, mette alto sopra la traversa. Al 20’ corner di Vasco per Sossai, colpo di testa a lato. Al 27’ ci prova Tornatore di destro, palla alta sopra la traversa. Al 35’ il Fiuggi resta in 10 per il doppio giallo comminato dall’arbitro a Moriconi che commette fallo dal limite su Bosi: si incarica della battuta Olivera che colpisce la barriera. Al 44’ cross di Bosi per Ouedraogo, colpo di testa a lato. Dopo quattro minuti l’arbitro fischia la fine: Aprilia – Atletico Terme Fiuggi termina 1-1.

APRILIA Prudente, Pollace, Sossai, Vasco (40’st Ouedraogo), Bosi, Olivera, Luciani, Bernardini, Camara, Calisto, Johnson (29’st Nohman) PANCHINA Manasse, Succi, Pezone, Battisti, Aglietti, Ruggieri, Laghigna ALLENATORE Galluzzo

ATLETICO TERME FIUGGI Novi, Moriconi, Marianelli (42’st Cibei), Papaserio, Del Duca, Tornatore (39’st Rizzitelli), Proia, Cifarelli, Tajani (44’st Foglia), Esposito, Frabotta PANCHINA Atzeni, Basilico, Gaetani, Tucci, Lo Duca, Costa ALLENATORE Incocciati

ARBITRO Foresti di Bergamo

MARCATORI Luciani 13’pt (A), Tornatore 40’pt (F)

NOTE – Espulsi Moriconi al 35’st per doppia ammonizione e Incocciati (allenatore Atletico Terme Fiuggi) a fine gara Ammoniti Sossai, Esposito, Frabotta, Camara Rec 4’st