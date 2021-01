Css Tivoli: Cera “Soddisfatto dei ragazzi, ora è importante tornare in campo”

Archiviate le vacanze natalizie, anche Tivoli Calcio e Css Tivoli sono tornate in campo per ricominciare la preparazione in vista della ripartenza dei vari campionati fissata per febbraio. Restando in casa Css, l’agonistica amarantoblù ha ripreso ad allenarsi con grande entusiasmo e soddisfazione per i tecnici che hanno ritrovato i propri gruppi in salute. Analizzando più da vicino il pacchetto dei numeri uno, a fare il quadro della situazione è il preparatore Renato Cera.

“Con i ragazzi avevamo lavorato fino al 23 dicembre – dichiara il mister – poi ci siamo fermati per riprendere ufficialmente ieri. Posso dire di averli ritrovati bene, avevo assegnato loro degli esercizi da fare a casa e sono molto soddisfatto per come si sono comportati. Fisicamente ci siamo, sono orgoglioso di loro ma anche della società, che ci ha messo sin da subito tutto a disposizione. Ora però l’augurio più grande è quello di ritrovare anche la partita, è quello in fin dei conti il motore che ti spinge a dare sempre il massimo e che ti stimola ad allenarti con la giusta mentalità. Perciò contiamo di riprendere l’attività a 360 gradi, questi ragazzi ne hanno bisogno e soltanto con le gare si riesce a fare il salto di qualità. Per adesso sono davvero sodisfatto del percorso che stiamo facendo, ma per continuare a crescere serve una ripresa completa”.