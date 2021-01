Unipomezia: Alfieri “Pronti a ripartire, sperando di poterlo fare”

Se tutto andrà come previsto, tra pochi giorni ci si potrà riallenare collettivamente e tra poche settimane riprenderà il via anche il campionato. In Eccellenza, l’Unipomezia non vede l’ora di ripartire, con la stessa carica di prima per dare seguito alle importanti vittorie maturate prima dello stop. A fare il punto in casa rossoblù è l’estremo difensore Alessandro Alfieri, che afferma:

“Sicuramente ci faremo trovare pronti al rientro. Anche nel periodo di sospensione dei campionati noi non ci siamo mai fermati allenandoci sempre a mille con tantissima intensità. Siamo rimasti sul pezzo nonostante l’assenza delle partite la domenica. Adesso mi auguro che si possa riprendere effettivamente come stabilito, anche perché con un eventuale ulteriore rinvio ho il timore che la stagione poi non possa terminare e per una società come la nostra che ha investito molto potrebbe essere certamente un danno importante. Perciò spero che a febbraio si riprenda a giocare come previsto. Siamo pronti anche qualora si dovesse disputare soltanto l’andata anche se questa ipotesi potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Ci sarà da aspettarsi sicuramente un campionato difficile ma l’Unipomezia sarà la squadra da battere, su questo abbiano grande consapevolezza”.