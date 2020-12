Trastevere – Scandicci 0-1: decide la rete di Zaccagnini

Ultima partita del 2020 dal sapore amaro per il Trastevere, che cede l’intera posta in palio allo Scandicci ultimo in classifica. Gara a senso unico, davanti agli occhi del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli presente in tribuna, ma con gli uomini di Pirozzi troppo imprecisi sotto porta e che nella ripresa hanno anche fallito un calcio di rigore.

La gara inizia con gli amaranto subito alla ricerca del goal. Al 6′ su cross di Bertoldi, Lorusso manda alto di poco. Al minuto 11′ Sfanò di testa manda alto sopra la traversa. Ancora Sfanò solo in area al 19′, su calcio d’angolo di Bertoldi, ma il capitano non inquadra la porta. Al 26′ ci prova anche Rizzi, ma ancora una volta il pallone termina fuori. Alla mezzora gran tiro di Massimo al volo da fuori area, ma questa volta è la traversa che salva i toscani. Nella prima incursione offensiva, lo Scandicci passa in vantaggio. Tacconi lancia per Ferretti che di testa serve Zaccagnini, bravo a beffare Casagrande in uscita con un pregevole pallonetto.

Al 36′ il Trastevere reagisce con Bertoldi che serve Tajarol, conclusione acrobatica di quest’ultimo, con il pallone che termina fuori di un soffio. Nella ripresa il Trastevere continua l’arrembaggio, ma lo Scandicci si difende con ordine e grande concentrazione, non consentendo quasi mai ai trasteverini di impensierire Timperenza. L’occasione più grande però arriva al 27′, quando l’arbitro Poto di Mestre concede il penalty per un tocco di mano di Francalance. Dal dischetto si presenta il neoentrato Crescenzo, che però calcia malissimo, col portiere toscano che blocca a terra senza particolare difficoltà. Nel finale lo Scandicci in contropiede sfiora anche il raddoppio, ma Saccardi fallisce da ottima posizione, mandando fuori. Finisce con un’incredibile sconfitta, la seconda interna, e nuovamente dopo aver subito pochissimo dagli avversari, e dopo aver fallito un calcio di rigore. Era successo contro il Follonica Gavorrano, e la storia si è ripetuta anche contro lo Scandicci. Prossimo appuntamento, il 6 Gennaio 2021, sul campo dell’Aquila Montevarchi.

TRASTEVERE: Casagrande, Rizzi, Coccia (45′ st Cervoni), Massimo, Sfanò (31′ Tarantino), Giordani, Bertoldi, Sabelli (19′ st Crescenzo), Tajarol (33′ st Fontana), Sannipoli, Lorusso (37′ st Rozzi). A disp.: D’Alessandro, Conti, Madeddu, Ferlicca.All.: Sergio Pirozzi. SCANDICCI: Timperanza, Meucci, Frascadore, Mazzolli, Francalanci, Diana, Kernezo (9′ st Saccardi), Borgarello, Tacconi, Ferretti (20′ st Mugelli), Zaccagnini.

A disp.: Iacoponi, Tognarelli, Ficini, Liberati, Bettoni, Di Benedetto, Sinisgallo.

All.: Claudio Davitti.Arbitro: Poto di Mestre.

Assistenti: Persichini e Dervishi. Marcatore: 33′ Zaccagnini.