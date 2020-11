Cassino – Muravera 3-0: terzo successo consecutivo per gli azzurri

Dopo un mese di stop il Cassino torna in campo e centra la terza vittoria consecutiva in campionato. Gli azzurri conquistano i tre punti superando con un netto 3-0 al Salveti i sardi del Muravera. Una partita dominata dalla squadra di Sandro Grossi capace di indirizzare il match già nei primi minuti di gioco grazie alla doppietta di Vitiello. Nella ripresa arriva anche il gol di Giglio, entrato sul rettangolo di gioco da pochi secondi. E così gli azzurri salgono al quarto posto in classifica, a quota dieci e ad appena quattro lunghezze dalla capolista Monterosi. Grossi deve rinunciare agli infortunati Miranda e Carcione, con Giglio e Darboe non al meglio che partono dalla panchina. Il tecnico di Caira lancia dal primo minuto il giovanissimo Raucci, classe 2004 che agisce sulla destra nel pacchetto arretrato, nel reparto offensivo con Tribelli e Vitiello c’è Camara.

Passano cinque minuti il Cassino è già in vantaggio, Vitiello approfitta di una indecisione della difesa sarda e con una precisa conclusione supera Vandelli. Al 10′ Tribelli viene atterrato in piena area, per l’arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dal dischetto Vitiello firma la sua personale doppietta e terza rete con la maglia del Cassino. La reazione del Muravera è piuttosto timida, ci provano De Martis su punizione e Mereu ma senza troppa convinzione. Al 36′ l’occasione giusta per accorciare le distanze con Pinna che sfiora il palo alla sinistra di Della Pietra. Nella ripresa entra in campo Giglio e realizza il suo primo gol stagionale in azzurro. Cross invitante dalla sinistra di Tribelli e perfetto colpo di testa dell’attaccante di Manfredonia che chiude il match. Al minuto 81 il Cassino resta in inferiorità numerica per il doppio giallo incassato da Cocorocchio, che salterà il prossimo incontro. Il campionato di serie D, recuperi a parte, riprenderà il 6 dicembre con gli azzurri che sempre al Salveti affronteranno il Savoia, una delle favorite del girone. Per la squadra di Grossi continua il buon momento di forma dopo il difficile avvio di torneo.

CASSINO: Della Pietra, Tomassi, Cocorocchio, Piscascia, Raucci (64′ Darboe), Orlando, Ricamato, Lucchese, Tribelli, Vitiello, Camara (51′ Giglio). A disposizione Del Giudice, Pescosolido, Gagliardo, Carcione, Colacicco, Kader, Ginevrino. Allenatore Grossi.

MURAVERA: Vandelli, Satta (49′ Zedda), Loi, Pani (61′ Kadi), Vignati, Legalludovic, Cadau, De Martis, Mereu (49′ Masia), Pinna (71′ Fangwa), Virdis. A disposizione: Floris, Angheleddu, Kujabi, Lampis, Visconti. Allenatore Loi.

Arbitro: Acquafredda di Molfetta.

Marcatori: 5′ Vitiello, 11′ Vitiello (rig.), 52’Giglio.

Note: espulso all’81’ per doppia ammonizione. Ammoniti Lucchese, Vitiello, De Martis.