Montespaccato Savoia: i 29 anni di capitan Sismondi

Un giorno importante per il Montespaccato Savoia. Il capitano della prima squadra, Bruno Sismondi, compie oggi 29 anni.

“Un ragazzo che entrato nel nostro programma nel 2016 ha saputo diventarne un esempio. Tenacia, lealtà, senso di appartenenza, spirito di comunità. Tutti valori che ha saputo concretamente praticare per sé e per gli altri” – questi gli auguri da parte del club.

Un compleanno sicuramente particolare per il difensore azzurro che proprio in questi minuti sta svolgendo il secondo tampone dopo essere risultato anche lui positivo al Covid-19 dopo il match con l’Aquila Montevarchi. Queste le sue parole:

“Sì, diciamo che è un po’ strano festeggiare il compleanno in fila per fare il tampone. Speriamo che il regalo sia l’esito negativo. Ho tantissima voglia di tornare ad allenarmi in gruppo, queste due settimane di quarantena non sono state per nulla semplici anche se grazie a Dio ho avuto soltanto un piccolo raffreddore. Un pò mi è parso di tornare indietro con la mente, ai primi giorni del mese di marzo. Speriamo possa rivedere presto i miei compagni”. Con 29 anni sulle spalle Sismondi è il giocatore più anziano della rosa capitolina, in tal senso afferma: “Sono il giocatore più esperto e proprio per questo cerco di essere un esempio per la squadra e soprattutto per i più giovani. Da quando sono qui al Montespaccato sto rivestendo un ruolo importante, spero di essere per il gruppo un punto di riferimento trasmettendo ai ragazzi anche i valori umani. Mi piace molto fare gruppo”.

Passando infine al campo, il Monte non ha disputato il recupero con la Pianese e salterà anche quello di mercoledì con il Foligno. “Purtroppo la situazione è abbastanza complicata a livello generale, sono stato d’accordo con la decisione di sospendere il campionato per far giocare i rinvii ma non so quanti effettivamente verranno disputati. Posso soltanto augurarmi che il quadro migliori in fretta, ma vista la situazione credo proprio che dobbiamo imparare a convivere con un campionato molto diverso rispetto al passato”.