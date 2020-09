Montespaccato Savoia: l’emozione della prima volta

Ancora pochi giorni e poi sarà esordio ufficiale in Serie D per il Montespaccato Savoia. La compagine capitolina è stata inserita nel gruppo E insieme a Trastevere, Ostiamare e Flaminia (le altre laziali) ed è in attesa di conoscere il primo avversario in campionato.

Intanto prosegue la marcia di avvicinamento al debutto, con i ragazzi di Ferazzoli che vogliono farsi trovare pronti sin dallo start. A fare il punto in casa azzurra è il giovane difensore Mattia Petricca, arrivato in estate a rinforzare la rosa del Monte.

“Il percorso di avvicinamento al campionato sta procedendo bene. Stiamo lavorando molto e sicuramente ci faremo trovare pronti. Ormai sono due mesi che ci stiamo preparando e non vediamo l’ora di iniziare. Siamo stati inseriti in un bel girone che conoscevo già, considerati gli ultimi mesi della scorsa stagione a Pomezia. Ci sono diverse squadre forti ma sono sicuro che anche noi riusciremo a dire la nostra. Cercheremo di fare punti sin dalle prime partite scendendo in campo sempre per il risultato pieno”. L’ex Lazio analizza poi il suo impatto con la nuova maglia e con la realtà Montespaccato. “Mi sono subito inserito nel gruppo trovando ragazzi straordinari e uno staff tecnico preparato e professionale. Inoltre, il presidente Monnanni mi ha illustrato il programma di Talento & Tenacia che per me è una cosa completamente nuova. Non mi era mai capitato in altre società di partecipare ad iniziative per il sociale mentre qui ne avrò la possibilità”.

Infine, Petricca fissa gli obiettivi: “A livello personale, spero di giocare con continuità e di aiutare la squadra ad ottenere i risultati, per quanto riguarda invece l’obiettivo di gruppo cercheremo di farci valere e divertirci fino alla fine”.