Unipomezia: il prof. Pallocchia “Atleticamente ci siamo, abbiamo lavorato bene”

Cresce l’attesa in via Varrone per l’esordio stagionale dell’Unipomezia.

Mister Solimina ormai lima gli ultimi dettagli e poi sarà finalmente il campo a dare i primi giudizi su quanto finora è stato fatto. Domenica al Comunale arriva l’Ottavia di Porcelli, in una gara in cui i rossoblù avranno a disposizione soltanto un risultato, la vittoria. A due giorni dalla sfida a parlare in casa Unipomezia è il preparatore atletico Fabrizio Pallocchia, che analizza in primis lo stato di forma della squadra.

“Atleticamente siamo pronti. In questi quaranta giorni abbiamo lavorato bene e i ragazzi hanno risposto positivamente dopo il lungo periodo di stop. In vista della prima uscita ufficiale sono molto fiducioso perché ho visto il gruppo lavorare bene, ovviamente non siamo ancora al 100% della condizione ma abbiamo raggiunto un livello più che lodevole. Siamo una squadra costruita per dare intensità sin dai primi minuti, per aggredire subito l’avversario per poi eventualmente gestire la partita. Siamo in grado di farlo sin da ora. Tecnicamente, tatticamente e atleticamente siamo una squadra a cui piace giocare con ritmi elevati, questa è una prerogativa del mister e che si sposa bene con il potenziale di cui disponiamo. Non ci nascondiamo, siamo qui per vincere e per imporre sin da domenica il nostro gioco”.