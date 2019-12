Roma e Lazio da applausi: giallorossi in crescita, i biancocelesti non si fermano più

Romane da Champions. Una Lazio da capogiro travolge nei primi 45’ un Udinese mai in partita, nel posticipo i giallorossi espugnano il campo dell’Hellas con una sontuosa prova di forza.

Nel nuvoloso pomeriggio dell’Olimpico la compagine di Inzaghi trova la sesta vittoria consecutiva, confermando l’ottimo periodo di forma dell’intera squadra.

I biancocelesti partono subito fortissimo e sbloccano la gara già al nono minuto, quando Milinkovic Savic assiste Immobile a centro area che con grande freddezza batte Musso, portando in vantaggio i suoi. L’Udinese prova a rendersi pericolosa con Nestorovski, che ossa che rischia in più occasioni di capitolare. Ma proprio nel momento migliore dei padroni di casa, a ridosso dell’intervallo, è la Roma a trovare nuovamente il vantaggio: Gunter trattiene in area Dzeko commettendo nettamente fallo. Perotti, entrato al posto di Kluivert al 35 minuto, dal dischetto non sbaglia. È 1-2.

Nella ripresa il copione è lo stesso, solo che nella seconda frazione, complice anche un primo tempo giocato a ritmi altissimi, i gialloblù non riescono ad impensierire Pau Lopez. Spingendosi in avanti i padroni di casa inevitabilmente cedono il fianco alle ripartenze dei giallorossi che sfiorano,con Pellegrini e Mkhitaryan il gol che chiuderebbe la gara. È proprio l’armeno al 93’, ben imbeccato da Perotti, a fulminare Silvestri e mandare in estasi i 1400 giallorossi presenti al Bentegodi.

Lorenzo Cascini