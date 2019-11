U14. Fondi – De Rossi: 3 – 1

Sotto la pioggia continua che da due giorni si riversa incessante sul terreno dello stadio Domenico Purificato di Fondi, ha luogo l’incontro domenicale che chiude l’ottava giornata del campionato regionale Under 14.

Il primo tempo vede il netto predominio della squadra di casa che si porta in vantaggio nel primo quarto d’ora con secco tiro da interno area scoccato da Iannitti che si insacca alle spalle di Nocera, all’esordio tra i pali del De Rossi.

Il raddoppio avviene a seguito di azione di calcio d’angolo finalizzata in rete da Rotunno.

Riapre la partita De Luca su calcio di rigore per fallo su Terrazzano, sanzionato anche col giallo nei confronti del difensore che trattiene il 10 del De Rossi, ormai solo davanti al portiere.

Chiude però definitivamente l’incontro, Carroccia con un gol scaturito da un batti e ribatti in area sempre a seguito di calcio d’angolo ma su indecisione della difesa del De Rossi, colpevolmente statica.

Nonostante nel secondo tempo cambi l’inerzia della partita per merito del De Rossi che, con 2 cambi passa dal 3-5-2 al 4-3-3, il risultato finale non viene messo in discussione decretando il Fondi sempre più indiscussa capolista.

Gara combattuta ma corretta, tenuta in pugno dal direttore di gara, che vede il suo epilogo nel primo tempo. Manovre corali palla a terra per la compagine di casa, gioco all’inglese per gli ospiti ma con qualche disattenzione di troppo che ne compromette il risultato.

In sintesi due gruppi con ampi margini di crescita che confermano le rispettive posizioni in classifica e ambizioni.

Rimangono della sfida: il premio della vittoria per l’una e la soddisfazione per l’altra di non aver sfigurato contro la capolista.

Nota di merito per il giardiniere del Purificato viste le eccellenti condizioni del manto erboso che non risente in nessun modo delle copiose precipitazioni avvenute in nottata e per tutta la durata del match.

Alessandro Giannangeli