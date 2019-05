Caceido “Lavoro sodo per farmi trovare pronto da Inzaghi”

Ai microfoni di Sky Sport, al termine del match tra Sampdoria e Lazio, ha parlato l’attaccante della Lazio Felipe Caicedo.

Partita dominata nel primo tempo, poi, nel secondo, vi siete complicati un po la vita

Si, sapevamo che la Samp è una squadra tosta, che non molla. Abbiamo saputo soffrire, ma abbiamo meritato la vittoria.

Avete dimostrato che questa squadra alla Champions League ci pensa ancora

Si, purtroppo abbiamo mollato in due o tre partite, ma non molliamo mai, sappiamo che dobbiamo stare uniti, lottare fino alla fine e quella di oggi è stata una risposta e dobbiamo continuare così.

Inzaghi si è detto molto dispiaciuto nel non averti fatto giocare a Milano, perché stavi bene e lo meritavi; probabilmente, aveva ragione lui

No, lui fa le scelte e io devo rispettarle, anche se ero un po triste, Però, alla fine abbiamo fatto una bella partita da squadra.

Inizia a starti un po stretto il ruolo di alternativa?

No, io sono contento, so quale è il mio ruolo e lavoro ogni giorno per farmi trovare pronto. Quindi, è il mister che fa le scelte e io devo continuare così. Sono tranquillo con me stesso e devo continuare così.