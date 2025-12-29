Sarri si opera ma col Napoli ci sarà

Come detto, però, nessuna preoccupazione in casa Lazio, con Sarri che sarà regolarmente in panchina contro il Napoli e tornerà a essere operativo subito dopo capodanno, con l’obiettivo di esserci già nel breve ritiro obbligatorio previsto per sabato. L’obiettivo è cominciare bene il 2026 cercando di ottenere punti importanti contro la squadra di Conte.