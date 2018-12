Castiadas – Cassino 0-1: gli azzurri si avvicinano alla zona playoff

Continua la risalita del Cassino che, nel turno infrasettimanale, vince di misura sul campo del Castiadas. L’incontro giocato nella vicina Muravera è stato deciso da un guizzo di Tribelli nella parte finale del secondo tempo. Urbano deve rinunciare a diversi elementi. Camara e Tirelli scontano un turno di squalifica e nella trasferta sarda mancano anche l’infortunato Ricamato e Lombardi, giovane con la paura di volare. E così Urbano è costretto a portare in panchina appena quattro elementi, tre Under e l’esperto portiere Della Pietra. Il tecnico di Piedimonte conferma nel pacchetto arretrato i nuovi arrivati Mattera e De Filippo.

A centrocampo con Carcione c’è Darboe. Si rivede dal primo minuto Tribelli, con avanti la collaudata coppia formata da Marcheggiani e Prisco. Il primo tempo è giocato a ritmi piuttosto bassi. Il Castiadas tra le mura amiche è avversario non facile da superare e che incassa poche reti, come dimostrano gli ultimi pari a reti inviolate con avversarie come Monterosi e Latina. Il gioco con il passare dei minuti non decolla e non ci sono occasioni degne di nota da una parte e dall’altra. Per i sardi ci prova Figos ma senza troppa convinzione. Nei secondi quaranticinque minuti i ritmi salgono leggermente.

Il Cassino a metà tempo ci prova con Marcheggiani, ma senza troppa fortuna. Il Castiadas risponde con Aiana. La gara sembra avviarsi verso il più classico dei pareggi a reti inviolate, ma al minuto 79 il tocco vincente è di Pietro Tribelli, che da buona posizione non sbaglia indovinando il tiro che porta gli azzurri in vantaggio. Cassino seguito in questa trasferta infrasettimanale in Sardegna da due impavidi tifosi che possono così festeggiare questo prezioso successo esterno. Nella parte finale la squadra di Urbano subisce il forcing dell’11 di Puccica ma la retroguardia azzurra resiste e porta a casa i tre punti.

Per il Cassino dieci punti conquistati nelle ultime quattro gare di campionato. E soprattutto nelle ultime due partite non è stata incassata alcuna rete. Non era mai successo dall’inizio della stagione. Funzionano i nuovi acquisti e forse aumenta il rammarico per qualche scelta estiva nel reparto difensivo. Fatto sta che la classifica inizia a sorridere a questo Cassino, che ora è a un solo punto dalla quinta posizione, occupata dal terzetto formato da Aprilia, Monterosi e Albalonga e che vale i play off. Con la concomitante sconfitta della capolista Trastevere, si avvicina anche il vertice, distante otto lunghezze. Campionato ancora molto lungo e intenso. Domenica nuova trasferta, gli azzurri se la vedranno ai Castelli con l’Albalonga.

CASTIADAS: Idrissi, Sau, Manca, Carboni (13′ Tiraferri), Pinna, Steri (83′ Carrus), Cordeddu, Serra (79′ Camba), Mesina, Aiana, Figos. A disposizione Monni, Melis, Porceddu, Moi. Allenatore Puccica.

CASSINO: Palombo, Tomassi, Nocerino, Di Dilippo, Mattera, Centra, Carcione, Darboe, Tribelli, Marcheggiani (92′ Caterino), Prisco. A disposizione Della Pietra, Reali, Zegarelli. Allenatore Urbano.

Arbitro: Gandino di Alessandria.

Marcatore: 79′ Tribelli.

Note: ammoniti Sau, Serra, Darboe, Carcione. Antonio Tortolano