Torre Angela, Ciceroni “Questo inizio non ci farà abbattere”

La Juniores regionale C del Torre Angela Acds ha rimediato nello scorso week-end la sua prima sconfitta stagionale. I ragazzi di mister Daniele Polletta hanno perso 4-1 sul campo della Lupa Roma al termine di una gara non brillante, ma nemmeno così negativa come potrebbe suggerire il risultato finale.

«Abbiamo giocato contro un avversario di valore e su un campo abbastanza difficile visto il fondo in erba naturale abbastanza “usurato” – dice il centrocampista classe 2001 Simone Ciceroni – Siamo riusciti ad andare in vantaggio grazie ad un gol di D’Orazi, poi sono venuti fuori gli avversari che hanno pareggiato prima dell’intervallo. A metà ripresa è arrivato il gol del vantaggio della Lupa Roma che poi nel finale ha ampliato il risultato. Abbiamo pagato alcune disattenzioni, ma la prestazione nel complesso non è stata totalmente da buttare».

Un punto nelle prime due partite di campionato: non il migliore inizio possibile per la Juniores regionale C del Torre Angela Acds. «Ma non ci abbatteremo di certo per questi risultati – dice con sicurezza Ciceroni – Sappiamo il valore del nostro gruppo: questa è una squadra di alto livello, composta da giocatori validi. Siamo sempre assolutamente convinti di poter fare un campionato da protagonisti».

Nel prossimo turno il gruppo di mister Polletta è atteso da un’altra sfida esterna. «Giocheremo sul campo del Centro Sportivo Primavera: è chiaro che scenderemo in campo con tanta voglia di riscattare l’ultimo scivolone».

L’ex giocatore del Borussia conclude parlando del suo inserimento nel Torre Angela Acds. «Mi sono ambientato in maniera rapida anche perché qui ho ritrovato diversi compagni che erano con me al Borussia e poi conoscevo anche mister Polletta, un tecnico preparato e molto abile nel condurre un gruppo».

Ora manca solo la prima vittoria e poi l’inizio di stagione di Ciceroni sarà decisamente positivo.