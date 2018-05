Lulic “Champions persa prima dell’Inter. Si è parlato inutilmente di De Vrij”

Senad Lucic analizza lucidamente la sconfitta di domenica sera con l’Inter che è costata ai biancocelesti la qualificazione alla prossima Champions, dove invece andrà la squadra di Spalletti.

“La Champions – afferma il giocatore della Lazio – non l’abbiamo persa in questa partita ma l’abbiamo fatto due o tre giornate fa. Potevamo chiudere prima il discorso Champions e non dovevamo arrivare a giocarcela in questa partita. Mi dispiace per come è andata questa gara, meritavamo di arrivare quarti ma ci riproveremo l’anno prossimo. Abbiamo dominato fino al rigore concesso a loro ma dopo Salisburgo questa è un’altra delusione forte. Dovevamo imparare dai nostri errori e non l’abbiamo fatto ma ci manca pochissimo per arrivare tra le migliori. Forse in alcuni momenti ci è mancata un po’ di furbizia e di esperienza. Se ho già parlato con De Vrij? No, ma anche lui è molto deluso. E’ stato un professionista esemplare fino alla fine. Auguro a lui le migliori cose con l’Inter. In questa settimana si è parlato troppo e inutilmente di lui. Non ne ha giovato l’ambiente e neanche lui, però De Vrij è un professionista e anche stasera ha fatto benissimo. Ha sbagliato sul rigore ma non è colpa sua, la qualificazione non l’abbiamo ottenuta nei turni precedenti”.