Festa Rieti: è serie C!

Il Rieti è in Serie C! Tifosi in lacrime, giocatori euforici, presidente in visibilio a Ostia: dopo undici anni il Rieti torna nel calcio professionistico, vincendo il campionato di Serie D, girone G con un turno di anticipo rispetto alla fine del campionato, prevista il prossimo 6 maggio. La certezza matematica è arrivata ieri allo stadio Anco marzio di Ostia che da biancoviola ha virato all’amarantoceleste, tanta è la gioia della squadra, dei dirigenti e del tifo sugli spalti.

In riva al Tirreno la squadra allenata da Carmine Parlato ha pareggiato 3-3 con l’Ostiamare: risultato finale, con i gol di Marcheggiani e Scotto dopp il vantaggio di Proietti. Fine primo tempo 2-1. A inizio ripreasa pari Attili, nuovo vantaggio con Mininlceri poi 3-3 Ostia con Roberti. Basta tanto per la C. Al triplice fischio di Panettella di Bari è stata solo festa: tutti abbracciati in campo, tra gavettoni, cori e strette di mano coi tifosi oltre la rete. “Ce ne andiamo, ce ne andiamo in Serie C” uno dei tanti cori cantati tra campo e tribune in riva al Tirreno. Una festa che ha colorato Ostia di amarantoceleste, prima del rientro della carovana all’ombra del Terminillo. La festa è prevista, al ritorno del pullman della squadra e dei tifosi, a piazza Cavour. La cronaca odierna prende sotto braccio la storia: Parlato scrive il suo nome nell’albo d’oro dei vincenti in amarantoceleste come Pirozzi 13 anni fa, quando il Rieti grazie a un pareggio in casa (1-1 con la Rondinella), festeggiò la promozione in C2, categoria in cui rimase per due stagioni prima di tornare tra Serie D ed Eccellenza.

Parlato ha imbastito il grande salto con una squadra fortissima, piena di stelle e di under di grande livello: per il tecnico napoletano-padovano è il campionato di Serie D vinto numero quattro. Nella storia anche Dionisi e Di Santo, vincenti già nel 2005 proprio con il Rieti. Un Rieti che finora ha perso solo tre volte, pareggiato sette e vinto 22. Oggi la festa a piazza Cavour, tra sette giorni passerella allo Scopigno per Rieti-Lupa Roma.

fonte: ilmessaggero.it