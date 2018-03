Ottavia. Lascia il Dg Deli

Notizia dell’ultim’ora in casa Ottavia: il direttore generale Tarquinio Deli ha rassegnato oggi le proprie dimissioni. Questo il saluto dello storico dirigente azzurro al club di via delle Canossiane:

“Nella speranza che la società trovi al più presto un nuovo dg per proseguire il suo importante cammino, oggi mi sono dimesso. Mi trovo costretto a farlo per motivi lavorativi: impegni in questo momento gravosi non mi permettono di seguire l’Ottavia nel modo in cui vorrei – spiega Deli, che poi aggiunge – Vorrei ringraziare per prime tre figure che in questi ultimi anni sono risultate i principali artefici dell’enorme crescita di questo club: il presidente Andrea Braconi, il direttore sportivo delle giovanili Daniele Lorenzetti ed il responsabile scouting Giorgio Maggese; a seguire tutte le altre magnifiche persone ed i ragazzi che compongono l’Ottavia. Inoltre un abbraccio particolare ad una persona vera e grande amico, Pino Porcelli, che non lascerò fin quando non completeremo ciò che quasi due anni fa abbiamo programmato. Spero che la società azzurra riesca a diventare una delle principali dieci realtà del calcio laziale, come ho già auspicato in precedenza: resterò ovviamente vicinissimo all’ambiente”.