Morelli: “Sosta alleata, ricarichiamoci per il finale”

Mercoledì pomeriggio, l’Unipomezia ha staccato il pass per i quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza (fase nazionale).

L’undici di Solimina ha battuto ancora il Tonara di mister Prastaro, stavolta di misura grazie al sigillo di Tozzi in avvio di ripresa. Una gara ben interpretata dai rossoblù che sin dalle battute iniziali si sono dimostrati sicuramente più intraprendenti degli ospiti. Ora per l’Unipomezia bisognerà attendere il verdetto del ritorno tra Vastogiradi e Real Giulianova. Intanto, per il team pometino arriva un turno di riposo in campionato, sosta che probabilmente arriva nel momento migliore visti i numerosi impegni che hanno dovuto sostenere i rossoblù nell’arco dell’ultimo periodo.

A tornare sulla prestazione di Coppa è Emanuele Morelli, subentrato nel corso del secondo tempo rilevando Ramcheski. “Intanto vorrei rimarcare la straordinaria cornice di pubblico presente sugli spalti del Comunale. Un plauso particolare lo meritano i tifosi arrivati dalla Sardegna, dimostrando un grande attaccamento alla maglia sostenendo la loro squadra come meglio non avrebbero potuto. Una bella realtà del calcio dilettantistico e una società che merita senza dubbio le migliori fortune. Un bello spettacolo per una grande giornata di sport. Da parte nostra, siamo stati bravi a non concedere nulla, siamo partiti subito decisi e abbiamo cercato di limitare i loro punti di forza. Buone risposte sono arrivate anche da chi in campionato sta giocando meno, sono contento della mia prova anche se giocando pochissimo mi manca chiaramente il ritmo partita, ma va bene così. Ora con la sosta cercheremo di recuperare energie fisiche e mentali che inevitabilmente abbiamo perso giocando praticamente ogni ogni tre giorni, qualcuno ha bisogno di riposare e credo che questa sosta arrivi appunto nel momento migliore. Ricarichiamoci per affrontare al meglio il finale di stagione, restiamo uniti e soltanto così potremo davvero arrivare fino in fondo”.