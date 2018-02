Pontinia-Monte San Biagio 1-1. In rete Funari e Sepe

Termina in parità il match tra Pontinia e Monte San Biagio. Partita condizionata dal terreno di gioco molto ostico per via del fango e delle pozzanghere. Il Monte San Biagio detta i ritmi del gioco tenendo sempre il pallino in mano e, nel primo tempo, Di Giorgio divora due calci di rigore in movimento a tu per tu con il portiere, facendosi parare i tiri. Al 28’ primo affondo del Pontinia, che passa in vantaggio con un calcio di rigore di Funari. La squadra ospite riprende in mano le redini nonostante lo svantaggio ed al 35’ arriva un eurogol di Sepe, che segna in sforbiciata piazzando la palla alla sinistra del portiere. Termina un primo tempo di fuoco, dove il Monte San Biagio divora almeno altre due occasioni da gol. Inizia la ripresa sulla falsariga del primo: Pontinia schiacciato in area dalla squadra ospite, che crea diverse occasioni da gol, senza però capitalizzare. Continua fino alla fine della partita l’assedio del Monte San Biagio, senza però riuscire a trovare la via del gol. Si conclude la partita dopo 3’ di recupero, quando l’arbitro manda tutti sotto la doccia.

PONTINIA Ristic, Bottoni, Stefanelli (8’st Valle), Vanzari, Maresca, Dell’Isola, Falcone (33’st Marchetti), Seghetti, Funari, Tomassi, Ceccarelli M. PANCHINA Catalani, Ceccarelli A., Mancini, Venditti, Fontana. ALLENATORE Cencia

MONTE SAN BIAGIO Raso, Pedone (28’st De Simone), Barlone, Rosati (16’st Ialongo), Bampoky, De Santis, Sepe, Stefanelli, Di Giorgio (16’st Bertocco), Vuolo, Esposito. PANCHINA Lauretti, Oliviero, Magnisi, Gionta. ALLENATORE De Filippis

MARCATORI: Funari rig. 28’pt (P), Sepe 35’ (M)

ARBITRO: Prencipe di Tivoli

NOTE: Ammoniti Vanzari, Seghetti, Funari, Tomassi (P), Raso, Bampoky, Sepe, De Simone(M). Rec. 2’pt – 3’st