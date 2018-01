Frosinone-Pro Vercelli 4-0. Ciociari al comando

Partita senza storia quella tra Frosinone e Pro Vercelli. Al Benito Stirpe finisce 4-0 per i ciociari che conquistano la settima vittoria in casa e salgono a 40 punti in classifica. Esordio in maglia giallazzurra dei due rinforzi di centrocampo, il ghanese Chibsah e l’ivoriano Kone. Netto il divario tra le due squadre e gara tutta in discesa per il Frosinone che al 6′ sblocca il risultato con Dionisi che supera con un diagonale Pigliacelli.

Gli ospiti al 24′ hanno l’occasione per pareggiare, ma Konaté ad un metro dalla porta manda oltre la traversa sull’angolo di Mammarella. Un minuto dopo arriva il raddoppio del Frosinone. A firmarlo è Ariaudo che anticipa un difensore avversario insaccando al volo di sinistro. I padroni di casa dominano e alla mezzora triplicano con Matteo Ciofani, bravo a capitalizzare un traversone di Maiello con la difesa piemontese a guardare. Il Frosinone chiude i conti al 17′ della ripresa con un colpo di testa di Terranova sulla solita velenosa punizione di Ciano. A 11′ dal termine Mammarella va vicino al gol della bandiera con un tiro al volo, ma Bardi compie il miracolo. (Maurizio Di Rienzo)

fonte: gazzetta.it