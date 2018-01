Pro Roma. Damiani non si fida: “La Perconti darà fastidio”

In casa Pro Roma è quasi vigilia di campionato per la prima squadra. Domenica l’undici di Damiani è di scena al Vigor Sporting Center contro i padroni di casa della Perconti, formazione in salute e composta da un mix giocatori giovani ed esperti.

Il tecnico giallorosso non si fida dei prossimi avversari e lancia un messaggio all’ambiente: “Come avevo previsto tempo fa, la Vigor Perconti si è rifatta sotto e darà fastidio alle squadre di testa. Affronteremo la gara come facciamo con tutte, consapevoli che d’ora in avanti le partite hanno tutte lo stesso valore”.

Il Pro Roma, reduce dal pari interno contro la Spes Poggio Fidoni, è chiamato a vincere se non vuole vedersi allontanare le capolista Vicovaro e Villalba. “L’uno a uno di domenica scorsa è un risultato che va stretto – commenta il mister – Abbiamo creato molte occasioni e non l’abbiamo messa dentro, è un problema che ci perseguita da inizio stagione. La favorita per vincere il girone? Il Villalba, secondo me, ha qualcosa in più delle altre, ma il Vicovaro è una squadra quadrata. Vedo 5-6 formazioni allo stesso livello, arriverà fino in fondo chi avrà sbagliato di meno”. E sull’assenza di Accrachi, infine, Damiani chiude con queste parole: “Ci ha lasciato un ottimo giocatore, ma chi lo sta sostituendo è altrettanto forte: anche Fiorini ha qualità”.

Ricordiamo che Lorenzo Fiorini, attaccante classe 1993, è il rinforzo arrivato dal Trastevere ad inizio 2018 per l’attacco.

Per quanto riguarda gli ALLIEVI FB Elite, la SSD Proma Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Davide Cangemi. La conduzione tecnica della squadra è stata affidata temporaneamente a Vincenzo Ligori.