Budoni – Cassino 2-0. A segno Sariang e Sartor

Per la prima volta in questa stagione, la Sardegna non porta fortuna al Cassino. Gli azzurri disputano forse la peggiore prova da inizio campionato e vengono battuti 2-0 dal Budoni. Urbano lancia dal primo minuto l’ultimo arrivato Manzi che fa coppia nel reparto difensivo con Maraucci. Nel reparto offensivo mancano Pintori e Lombardi, il tecnico cassinate lancia il tridente formato da Prisco, Celiento e Tribelli.

Della Pietra inizia la partita da dove l’aveva finita sette giorni prima e cioè con due grandi interventi che negano il gol a Sartor e Odianose. Il Cassino fa fatica ad organizzarsi e crea qualche apprensione alla difesa sarda con delle sporadiche iniziative di Ricamato e Tribelli che non trovano però fortuna negli ultimi sedici metri. A metà tempo Della Pietra si supera ancora su Sartor.

Al 32′ l’arbitro assegna un calcio di rigore al Budoni dopo l’atterramento di Pusceddu. Dal dischetto Sartor si fa ipnotizzare da Della Pietra che respinge. Passato il pericolo, il Cassino prova ad essere maggiormente incisivo ma senza troppa convinzione. Allo scadere occasione per Celiento, ma il suo tiro viene murato dalla difesa locale. Nella ripresa il copione non cambia con la squadra sarda che prova a fare la fatica e il Cassino che si difende. Nei primi venticinque minuti da annotare solo una conclusione dalla distanza di Malese deviata in angolo da Della Pietra. Non pervenuto l’attacco azzurro che riceve pochissimi palloni. La squadra di Urbano spera di conquistare un punto che sarebbe oro e invece nel giro di 180 secondi subisce un uno-due tremendo da parte dei sardi che costruiscono le reti della vittoria.

Al 77′ è Sariang che da pochi passi non sbaglia e stavolta Della Pietra non può fare nulla. Al 79′ errore difensivo di Maraucci che dà il via libera a Sartor che si fa perdonare il rigore sbagliato nel primo tempo. Nel finale solo il nuovo entrato Abreu prova a combinare qualcosa ma senza esito. A far festa è il Budoni. Per il Cassino una domenica decisamente da dimenticare con una sconfitta che costa anche il quarto posto in classifica. Le vittorie di Trastevere e Latina fanno sì che ora gli azzurri siano fuori dalla zona play off occupando la sesta posizione, in compagnia dell’Aprilia, che però ha vinto lo scontro diretto. Domenica prossima si chiude il girone d’andata. Al Salveti arriverà la Nuorese, ieri battuta dal Latina. Servirà assolutamente una vittoria per chiudere al meglio il 2017 e provare a restare aggrappati alle prime della classe.

BUDONI: Trini, Deiana, Caputo, Stefanoni (66′ Sariang), Farris, Saiu, Santoro, Malesa, Sartor, Pusceddu (89′ Murgia), Odianose. A disposizione Doddo, Spina, Scano, Dessolis, Mor, Salvini, Tamponi. Allenatore Cerbone.

CASSINO: Della Pietra, D’Alessandro, Mattera, De Cristofaro, Maraucci, Manzi, Darboe (81′ Ammaturo), Ricamato, Prisco, Celiento, Tribelli (66′ Abreu). A disposizione Kuzmanovic, Di Mambro, Brunetti, Gazzerro, Clemente, Reale. Allenatore Urbano.

Arbitro Finzi di Foligno.

Marcatori: 77′ Sariang 79′ Sartor.

foto: Cassinoinforma.it