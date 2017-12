Frosinone-Brescia 2-0: Citro e Dionisi piegano i lombardi

Un Frosinone più forte del freddo polare che attraversava lo stadio Benito Stirpe, supera all’inglese il Brescia, al termine di una gara vinta con merito dai ciociari. Era il giorno del ritorno di Pasquale Marino, l’allenatore che aveva guidato i giallazzurri nella passata stagione fino all’amara gara play off con il Carpi persa negli ultimi minuti di gara. Un ritorno amaro per il tecnico delle rondinelle, che è alla guida di un Brescia che punta molto sulla vecchia guardia formata da Gastaldello e Caracciolo e su un bel gruppo di giovani. Dopo quattro pareggi consecutivi, il Frosinone torna dunque ad assaporare la gioia dei tre punti, lasciandosi alle spalle le crtiche piovute nell’ultimo periodo. La classifica è corta, i ciociari comandano con il Parma, in attesa del confronto tra Bari e Palermo.

Nel Frosinone, Moreno Longo a sorpresa lancia dal primo minuto Nicola Citro, lasciando in panchina Federico Dionisi. Il rientro di Ariaudo e Terranova nel pacchetto arretrato consente di ritrovare la giusta affidabilità nel reparto, che ultimamente aveva incassato qualche rete di troppo, come nell’ultimo match con il Cesena.

In avvio il Frosinone si spinge subito in avanti, ma le Rondinelle rispondono con buona volontà. Ciano, Citro e Ciofani minacciano la rete difesa Minelli, ma il risultato non cambia, così come non porta effetti l’affondo che all’11’ viene concluso da Caracciolo e sventato con i piedi da Bardi. L’equilibrio si interrompe al 28′, quando un passaggio errato di Coppolaro permette a Citro di involarsi e trafiggere Minelli. Il Brescia cerca di reagire subito, ma la retroguardia laziale è molto attenta e sventa gli spunti di Bisoli e Caracciolo. Nella ripresa le Rondinelle partono decise a raddrizzare la situazione, ma con il passare dei minuti la loro verve si spegne e il Frosinone può gestire la situazione. Le speranze degli ospiti subiscono il colpo definitivo al 31′, quando Dionisi sigla in bello stile il raddoppio. Il Brescia non vuole arrendersi, ma sei minuti più tardi perde Meccariello per espulsione e il forcing finale non basta ad evitare la sconfitta. Finisce 2-0, fa festa il Frosinone che sale a quota 30.

Frosinone (3-4-3): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Terranova; M. Ciofani (82′ Crivello), Gori, Maiello, Beghetto; Ciano (72′ Soddimo), D. Ciofani, Citro (72′ Dionisi). All. Longo.

Brescia (3-4-1-2): Minelli; Coppolaro, Gastaldello (70′ Meccariello), E. Lancini; Cancellotti (76′ Dall’Oglio), Machin (84′ Longhi), Martinelli, Furlan; Bisoli; Caracciolo, Torregrossa. All. Marino.

Arbitro: Saia di Palermo.

Marcatori: 28′ Citro, 76′ Dionisi

Ammoniti: 20′ Gori (F), 61′ Gastaldello (B), 78′ M. Ciofani (F)

Espulso: 81′ Meccariello (B)

Spettatori 9700 circa, di cui 138 provenienti da Brescia.