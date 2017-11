Inzaghi “Se si commettono questi errori i derby si perdono”

Quattro minuti di follia costano il derby alla Lazio che subisce la seconda sconfitta in campionato. Ieri sera ai microfoni di Premium Sport queste le parole di Simone Inzaghi.

“Il primo tempo è stato equilibrato anche per la posta in palio che era altissima. La Roma aveva il baricentro più alto ma non ci ha impensierito più di tanto a parte un colpo di testa. Anzi, in qualche ripartenza abbiamo dato noi l’impressione di essere più pericolosi. Nella ripresa gli spazi si sono aperti, potevamo andare dentro con i nostri attaccanti, avrei fatto qualche cambio ma quando si commettono due errori individuali così i derby non si vincono ma si perdono. Quei due errori ci hanno condannato, gli episodi sono troppo importanti e sono stati favorevoli alla Roma ma soprattutto per demeriti nostri. In quattro minuti abbiamo commesso due ingenuità decisive. Lavoro psicologico dopo questa sconfitta? Sì, è normale, dispiace aver perso per noi e per la nostra gente. Però anche l’anno scorso il primo derby l’abbiamo perso, ora dobbiamo ripartire da questa sconfitta: sarà difficile ma i giocatori sapranno dare il meglio”