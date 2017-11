Steaua 2005-Roma Green Club C8 1-4: parla Ferretti

Tre punti fondamentali in chiave classifica per la Roma Green Club C8, capace di freddare i romeni in 15’ e poi gestire una partita molto fisica. Per i ragazzi di Ferretti era fondamentale vincere, soprattutto considerato il fatto che la prossima settimana ci sarà lo scontro diretto con il Cotton Club.

LA SQUADRA DA BATTERE – Il mister dei giallorossi spiega come la partita non sia stata giocata al meglio, con il possesso della palla regalato per quasi tutta la partita allo Steaua e un atteggiamento tattico basato principalmente sulle ripartenze:

“Dovevamo aggredire fin da subito, e invece sono stati bravi loro ad aggredire noi”

La partenza in sordina non preoccupa però il tecnico, che parla di una partita già archiviata dopo sei minuti. La testa ora non può non andare al Cotton Club, perché la squadra di Giuseppucci “è la squadra da battere” ed ha dimostrato in questi anni di essere una corazzata impenetrabile. Nonostante tutto la Roma ci sarà e giocherà per vincere, come sempre.

LAVORI IN CORSO – Il difensore della Roma Alessio Oliva si dice soddisfatto della partita ed esalta la prestazione della squadra, che a detta del giocatore giallorosso è stata impeccabile come voleva il mister, con il risultato messo in cassaforte già nel primo tempo. Parla poi di un collettivo importante, che si sta costruendo con il tempo e con le forze di una dirigenza che impiega passione e dedizione per mettere i giusti ingredienti in una rosa già competitiva:

“Fra vecchi e nuovi ci stiamo integrando bene, siamo un bel gruppo che ci porterà ai play-off”.

BASTA UN PIZZICO DI FORTUNA – Sarà forse questa la chiave per uscire dal tunnel? La Steaua continua a battagliare di partita in partita, fornendo buone prestazioni e spunti interessanti con un gioco verticale e palla a terra. Intervenuto ai microfoni di Fanner, Laurentiu Catalin Ionescu parla di una gara iniziata male, condizionata dalle reti subite ad inizio partita. Sarà la sorte o forse alla Steaua manca ancora qualcosa per diventare grande? Il centrocampista risponde così:

“Arriverà il giorno in cui vinceremo una partita, ci darebbe coraggio. Ci manca un po’ di fortuna”.

