OverLand: che rimonta! Delusione Old Nine, è un pareggio a due facce

Per la seconda giornata di Serie B della Lega calcio a 8 si sfidano all’Atletico 2000 Overland e Old Nine, entrambe alla ricerca della prima vittoria in campionato, dopo essere uscite sconfitte alla prima rispettivamente contro I Pizzicaroli e i Siempre Amigos.

ZACCARDO SHOW – Questa che si preannunciava sulla carta una gara molto equilibrata, sembra in realtà indirizzarsi subito verso un’agevole vittoria dell’Old Nine, grazie a un primo tempo giocato a grandi livelli e a ritmi altissimi: il vantaggio, infatti, arriva dopo soli 5 minuti con un diagonale precisissimo da parte di Zaccardo, che dopo svariati tentativi dei suoi, trova anche il raddoppio con un potente calcio di punizione che sorprende il portiere avversario Vacca, con il pallone che s’insacca sotto la traversa, siglando la sua doppietta personale.

DOMINIO OLD NINE – Stenta ad arrivare una reazione immediata degli avversari, che si fanno vedere dalle parti di Fidati solo con lanci lunghi e tiri dalla lunga distanza tutt’altro che precisi, fino ad arrivare al gol del 3-0 poco prima del duplice fischio, marcatore Volpe, che sfrutta un’uscita non perfetta di Vacca.

GARA A DUE VOLTI – Dal ritorno in campo delle due squadre diventa tutta un’altra partita: l’Old Nine sembra essersi dimenticato come si gioca a calcio, mentre l’Overland mette in campo cuore, determinazione e anche una discreta qualità che, nella prima frazione, sembrava assolutamente non possedere. Ecco allora che dopo aver trovato il gol dell’1-3 con un tap-in di Sciarrillo, arriva poco dopo anche quello che accorcia ulteriormente le distanze, grazie anche ad un po’ di fortuna, con il tiro deviato di Rossi che s’impenna e sorprende Fidati. A questo punto merita una menzione speciale anche il portiere Vacca, che tiene in partita i suoi con alcuni autentici miracoli su dei contropiedi avversari: arriva poi, infatti, il gol dell’insperata quanto clamorosa rimonta ad opera di Gallinelli, che sorprende Fidati da fuori area sul primo palo e fa 3-3! Nonostante ci siano da giocare altri cinque minuti, questo sarà il punteggio finale della gara per la delusione degli Old Nine e per la gioia dell’Overland, consapevole di aver racimolato un punto preziosissimo.

IL MIGLIORE IN CAMPO | ZACCARDO – Nonostante il black-out dei suoi nella ripresa, il terzino sinistro si fa notare, oltre che per la straordinaria doppietta, che non dovrebbe essere di sua competenza, anche per essere uno dei pochi della sua squadra a restare sul pezzo per tutti i 50 minuti.

