SS Michele e Donato -Vis Sezze 0-2. Doppietta di Coia

Preziosa vittoria per la Vis Sezze, che torna a trovare il bottino pieno al termine di un derby ben giocato al campo sportivo di Borgo San Donato, grazie alla doppietta di Alessandro Coia nel primo tempo. I rossoblu di Massimo Bindi iniziao a mille e al 6’ vanno in vantaggio con Coia, che riceva da Compagno, a sua volta servito da un lancio millimetrico di Rogato, e di piatto batte Daversa. La reazione della compagine di Fabio Facci trova il suo culmine al 15’ quando Marrocco scappa sulla sinistra, arriva alla conclusione, ma non spaventa Micheli.

Sezze tiene in mano il pallino del gioco e al 29’ raddoppia sempre con Alessandro Coia, che sfrutta un errore di Pilotti e a tu per tu con Daversa lo batte di sinistro. I padroni di casa si scuotono e al 39’ serve una perfetta chiusura difensiva di Luca Manni per fermare Cocuzzi lanciato a rete da Nardi. Prima dell’intervallo, però, Sezze rischia addirittura di calare il tris con Ferrari imbeccato alla perfezione da Drogheo, ma la conclusione termina alta di un soffio e su questa opportunità si chiude il primo parziale.

Nella ripresa il leit motiv della gara non cambia, con Sezze a tenere il pallino del gioco e il San Michele e Donato a provare ad impensierire con improvvise ripartenze. Al 24’ il match si infiamma per una situazione di gol/non gol dei padroni di casa: sul tiro di Marrocco la palla incoccia sulla traversa e poi sulla linea. Il direttore di gara lascia correre e Buonocore trova il cartellino rosso per proteste. La gara si infiamma e al 71′ Altobelli, già ammonito, viene graziato per un’entrataccia su Miccinilli. Nel recupero, poi, arriva anche il rosso diretto per Galofero, che a palla lontana rifila un ceffone al neo entrato Baklouti e trova anzitempo la via degli spogliatoi. Termina 0-2 per i rossoblu di Bindi, che salgono in classifica e cancellano la delusione della sconfitta interna di domenica scorsa.

SS MICHELE E DONATO: Daversa, Di Tullio, Pilotti, Soreca (1’ st Di Maggio), Altobelli, Toti, Cocuzzi, Buonocore, Marrocco, Galofero (1’ st Scalzi), Nardi. A disp.: Ricci, Scuoch, Subiaco, Agostini, Di Vito. All.: Facci

VIS SEZZE: Micheli, Miccinilli, De Santis (37’ st Baklouti), Manni, Rogato, Martelletta (17’ st Rosella), Compagno (44’ st Damiani), Lucarini (40’ st Sagna), Coia A., Ferrari (24’ st Coia V.), Drogheo. A disp.: Ciarmatore F., Battisti. All.: Bindi

ARBITRO: Peressini di Latina

Assistenti: Panatta e Coticoni di Roma1

MARCATORI: 6’ pt e 29’ pt Coia A.

NOTE: Espulsi: 22’ st Buonocore (SMD) per proteste, 46’ st Galofero (SMD) per condotta violenta. Ammoniti: Toti, Rogato, Cocuzzi, Altobelli, Coia A. Recupero: pt: 0’; st: 4’.