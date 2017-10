Vis Sezze-Atletico Terranova 1-0: Coia su rigore

Seconda affermazione consecutiva per il Sezze di Massimo Bindi, che batte di misura l’Atletico Torrenova grazie ad una rete su rigore del ritrovato bomber Alessandro Coia, finalmente in campo dal primo minuto dopo l’infortunio e qualche sporadica apparizione nelle ultime uscite dei rossoblu.

In avvio Bindi recupera Coia, me deve fare a meno ancora degli infortunati con una lunga lista che comprende, tra gli altri, Rosella, Di Trapano e Reali, e dello squalificato Ferrari. In avvio Sezze parte bene, con due conclusioni di Lucarini, la prima alta, la seconda facile preda di De Bernardi, mentre al 13’ ancora Lucarini spaventa la retroguardia ospite, stavolta costringendo De Bernardi ad un provvidenziale intervento a mettere in corner. Al 19’ la gara si sblocca grazie al rigore assegnato dal direttore di gara per il fallo di Terribili su Andrea Ciarmatore.

Coia realizza spiazzando De Bernardi e tornando al gol nella gara del rientro. La reazione dei romani si limita al sinistro dal limite di Pisapia che non trova la porta, mentre fino all’intervallo le occasioni migliori sono targate Sezze: al 33’ discesa incontenibile di Antonucci, che da posizione defilata impegna l’estremo difensore romano. Un minuto più tardi incredibile occasione per Coia, che tutto solo sbaglia la conclusione di testa, mentre lo stesso Coia al 43’ vince un contrasto e ci prova in girata, trovando De Bernardi ancora pronto. Nella ripresa Sezze entra in campo ansiosa di chiudere la pratica. Al 50’ un cross sbagliato da Coia rischia di beffare De Bernardi, che si salva in extremis. Al 63’ ospiti pericolosi con Gimelli, che arriva in spaccata ma alza troppo la conclusione.

Al 69’ Sezze sfiora il raddoppio con Andrea Ciarmatore che non arriva di un soffio sull’assist di Coia. Nel fiale l’arrembaggio della compagine di Giovanruscio non sortisce effetti e al triplice fischio la soddisfazione è tutta dei ragazzi del Sezze, che mercoledì saranno impegnati nel ritorno di Coppa contro il Suio Castelforte. Si parte dal pesante 4-0 subito all’andata, ma c’è un’intera gara da disputare.

SEZZE: Micheli, Damiani M., Compagno, Martelletta (31’ st Sagna), Rogato, Miccinilli, Antonucci (44’ st Manni L.), Lucarini, Coia A., Drogheo, Ciarmatore A. (46’ st Coia V.). A disp.: Robibaro, Baklouti, Angelini, De Santis. All.: Bindi

TORRENOVA: De Bernardi, Terribili (21’ st Barani), Russo (1’ st Sbraglia), Savella, Gimelli, Cortese, Damiani L., Santodonato, Marchetti, Pisapia, Caponera (1’ st Ingannamorte). A disp.: Tocci, Cecili, Petrocchi, Cusanno. All.: Giovanruscio

ARBITRO: Testa di Formia

Assistenti: Pignalosa e Parasmo di Formia

MARCATORE: 19’ pt Coia A. (rigore).

NOTE: Ammoniti: Gimelli, Ciarmatore A., Terribili, Martelletta, Pisapia, Barani, Rogato. Recupero: pt: 1’; st: 4’.