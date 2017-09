Grifone Monteverde, gli Allievi rivelazione del week end

Un weekend entusiasmante quello appena vissuto in casa Grifone Monteverde dove i gruppi del settore giovanile hanno saputo dare ottima prova di se, nonostante ci sia stato qualche passo falso. A strappare applausi però sono stati soprattutto gli Allievi.

I ragazzi del tecnico Marco Calcagni hanno infatti trionfato con un netto 3-1 sull’Ostiamare. Un successo prestigioso che non fa altro che sottolineare la qualità del gioco espresso da una squadra che, se continuerà a lavorare, promette di essere una delle realtà più belle del girone. Buona prova è stata poi anche quella offerta dagli Allievi Fascia B, incappati in un pareggio su un campo mai semplice come quello dell’Accademia Calcio Roma.

I classe 2002 sono arrivati ad un passo dal successo salvo poi arrendersi alla sfortuna ad un passo dal triplice fischio visto l’autogol che ha permesso agli avversari di agguantare un insperato 2-2.

Cadono invece i Giovanissimi nell’altra sfida all’Ostiamare. Risultato duro da digerire ma che comunque arriva al termine di una prestazione incoraggiante e inficiata da qualche ingenuità più che comprensibile essendo solamente all’inizio della stagione.

Chiudono poi il quadro di giornata i Giovanissimi Fascia B Elite che dopo una prestazione più che positiva hanno ceduto il passo d’un soffio all’Accademia Calcio Roma. Sconfitta di misura che lascia comunque ben sperare per la stagione di un gruppo che sta crescendo settimana dopo settimana.