L’ottimo avvio di stagione di Simone Inzaghi

Per la Lazio di Simone Inzaghi è stato un avvio di stagione abbastanza positivo, questo 2017-2018. I biancocelesti sono partiti bene riuscendo a spuntarla sulla Juventus di Allegri, aggiudicandosi la 30esima edizione della Supercoppa italiana. Tuttavia è ancora presto stabilire un bilancio attendibile, visto che dopo soli due turni il campionato ha dovuto cedere il posto alla Nazionale di Ventura, che per usare un eufemismo, non ha convinto. Tra le poche certezze di questo collettivo, sono spiccati però due calciatori, uno dei due è sicuramente Ciro Immobile. Per l’attaccante in forze alla Lazio, la rete realizzata contro Israele è importante, non solo per quanto riguarda i dati statistici. La squadra di Simone Inzaghi quest’anno oltre a riconfermarsi come una delle formazioni più forti della serie A, dovrà disputare l’Europa League, assieme ad Atalanta e Milan. Proprio contro il Milan di Montella, ci sarà uno degli incontri più interessanti di questo avvio campionato.

L’esordio contro la Spal non è stato dei più felici, è vero. Tuttavia abbiamo subito notato come la formazione ferrarese sia tutt’altro che una squadra facile da battere. L’impegno e la tenacia degli uomini di Inzaghi s’è visto maggiormente durante la trasferta insidiosa con il Chievo. Aldilà dei risultati, è già evidente che quest’anno non ci sono squadre poco preparate e non all’altezza del campionato di massima divisione. Per la Lazio dopo il Milan ci saranno poi gare piuttosto impegnative, specialmente quella che verrà disputata il prossimo 20 settembre in casa contro il Napoli di Sarri. Non solo per via dell’avversario in sé, ma specialmente per il gioco che il Napoli esprime e che potrebbe far soffrire non poco la difesa biancoceleste. Non sono da sottovalutare poi nemmeno la gara contro il Genoa, così come il primo impegno in Europa League, contro i francesi del Vitesse.

La Lazio ha trovato nel suo girone proprio il Nizza, che durante i preliminari Champions è stato sconfitto dal Napoli con un rotondo 2-0 sia in casa che in trasferta. Per quanto riguarda le quote scommessa, contro il Genoa, il pronostico ci dice di un sostanziale equilibrio tra le due formazioni. Malgrado questo la Lazio nella trasferta di Genova è data favorita, per quanto riguarda la scommessa di calcio la squadra di Inzaghi è data a 2.20. Il pareggio invece è stato quotato a 3.25, mentre la vittoria del Genoa in casa è data a 3.35. Malgrado non sono ancora disponibili le quote della gara contro il Napoli, sarà interessante vedere quali saranno i pronostici per questo stimolante gara di avvio stagione. Tutto però sta a superare bene i prossimi avversari e a evitare quella discontinuità in termini di gioco e di risultati che l’anno scorso ha pesato molto sul bilancio della Lazio. Una formazione che si consolida e che ha espresso un ottimo calcio, nei momenti migliori, così come in quelli peggiori spesso ha smarrito la propria identità. Tuttavia la stagione è appena iniziata e le prime prove della Lazio fanno ben sperare sia in termini di gioco che di risultati.