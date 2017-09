Finisce 1-3 per il Frascati il match di esordio contro l’Olevano. Decisiva la doppietta di Ferri entrato nel secondo tempo

ATLETICO OLEVANO-FRASCATI 1-3 (pt 1-1)

ATLETICO OLEVANO: Schiavella, Parfene, Ronci, Belfiore, Pizzuti, Denni, Romagnoli R., Martinoli (24′ st Rueca), Basilico, Ceccobelli, Fazi. A disposizione.: Mattia, Simeoni, De Angelis, Taglietti, Romagnoli G., Di Pede. All.: Russo

FRASCATI: Desai, Ranaldi, Pompili F., De Vecchis, Caprasecca, Stornaiuolo, Troisi, Vetriani (41′ st Preziosi), Tafuri (1′ st Ferri An.), Pompili G., Sgarra (24′ st De Nigris). A disposizione.: Duca, Calicchio, Ferri Al., Mudadu. All.: Fioranelli

Arbitro: Igliozzi di Roma 2

Reti: 27′ De Vecchis (F), 42′ Romagnoli (AO), nel st 25′ e 32′ Ferri Andrea (F)

Ammoniti: Belfiore, Fazi, Caprasecca, Vetriani

Finisce 1-3 per il Frascati il match di esordio su un campo difficile come quello dell’Atletico Olevano. Decisiva la doppietta di Ferri entrato nel secondo tempo.

Due gol nelle due amichevoli di precampionato, altrettanti nella prima domenica da tre punti che fanno quattro in tre partite e soprattutto sciolgono le piccole ansie (leggasi incognite) che avevano caratterizzato l’immediata vigilia. Principalmente legate alla carta d’identità della squadra: giovane, giovanissima, che però non ha tremato, anzi ha preso in mano la gara quando l’inerzia, invece, sembrava passata dalla parte dei locali. Grazie a Stornaiuolo e De Vecchis, che hanno saputo trascinare il resto del gruppo, alla qualità dei singoli, a una condizione apparsa già su buoni livelli e, come detto, al killer instinct dell’attaccante classe ’94. Che prima con un diagonale stretto di destro su assist di Troisi, e poi con un tocco ravvicinato a premiare l’iniziativa pregevole di Pompili ha spazzato via tutti i dubbi, e regalato tre punti d’oro al team frascatano, passato in vantaggio con un eurogol di De Vecchis ma raggiunto prima dell’intervallo.

E adesso si può guardare al futuro, se non con entusiasmo, almeno con meno incertezza.

Protagonista assoluto della giornata Andrea Ferri, tornato alla “base” da un paio di settimane e già fondamentale per il Mister Mauro Fioranelli.

“Una gioia doppia – spiega Andrea Ferri – ma l’aspetto che più mi rende felice è la stima e la fiducia da parte dell’allenatore e dei miei compagni. Per me, come per la squadra penso che non potesse esserci inizio migliore di questo, ma ora non dobbiamo esaltarci:abbiamo vinto una partita, ce ne sono tantissime altre da giocare. Certo è che se lo faremo con lo spirito, la determinazione, la convinzione e la maturità mostrati ieri potremo toglierci diverse soddisfazioni. Non era assolutamente una sfida facile, abbiamo dimostrato tutti di avere qualità non solo tecniche, ma anche caratteriali importanti”.