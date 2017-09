Ottavia, Porcelli: “Siamo una matricola, l’obiettivo è far bene”

Il tecnico della prima squadra è pronto all’esordio sul campo del Fiumicino: ecco sensazioni ed aspettative in casa azzurra

L’Ottavia è pronta per il grande esordio in Promozione. La società di via delle Canossiane ha raggiunto l’anno scorso il tanto ambito traguardo e domenica inizierà la sua avventura 2017/18. Il tecnico della prima squadra azzurra, Pino Porcelli, si esprime in questi termini su come i suoi arrivano al primo match ufficiale: “Nelle sei amichevoli pre campionato abbiamo raccolto solo un pareggio, ma non importa perché in preparazione i carichi di lavoro sono stati pesanti. Domenica, alla prima uscita con in palio i tre punti, sono fiducioso che la musica sarà diversa: voglio una squadra che tenga il possesso palla e che rischi poco. Nel 4-3-3 che ho in mente ho giocatori con caratteristiche adatte a questo tipo di gioco”.

L’esordio nel Girone A sarà in casa del Fiumicino: “Si tratta di un campo caldo, storico ed appartenente ad una società blasonata. Andremo là con rispetto, ma proveremo a fare risultato” spiega l’allenatore “Dopo dodici anni di Prima Categoria siamo una matricola in Promozione: al di là dell’esito finale, l’importante per me è far bene”. Visto l’ottimo mercato, ci sono molte aspettative sull’Ottavia, ma mister Porcelli ci tiene a smorzare i toni: “Quest’anno giocheremo senza pressione, per fare bene e migliorare domenica dopo domenica. Per vincere un campionato di Promozione bisogna investire tanto: noi abbiamo giocatori importanti ma abbiamo investito poco. L’obiettivo è permanere in medio-alta classifica: poi a Dicembre, in base al nostro rendimento, faremo adeguate valutazioni”.