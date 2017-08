Andrea Ferri Torna al Frascati

Non sono ancora finite le novità in casa #AsdFrascatiCalcio. A circa dieci giorni dallo start ufficiale in campionato, la società castellana ufficializza il ritorno a casa di Andrea Ferri, attaccante classe ’94, che reindossa la casacca arancioamaranto dopo una breve parentesi a Grottaferrata.

FERRI – “Col mister Fioranelli è bastato un caffè per trovarci d’accordo – rivela Ferri -. Mi ha cercato dalla fine della passata stagione e francamente non me lo aspettavo, mi ha fatto piacere anche perché c’è sempre stata stima reciproca. Il suo entusiasmo mi ha contagiato, e adesso eccomi qui. Anzi, rieccomi”.

Solo tre allenamenti sulle gambe, e una condizione che va trovata in fretta. La fiducia e la voglia di far bene, però, già veleggiano altissime. “Gran parte del gruppo già lo conoscevo, ma anche con i nuovi arrivati si è instaurato subito un buon feeling – continua l’attaccante -. Mi piace il fatto che sia una squadra giovane e allo stesso tempo ambiziosa, anche a livello tecnico mi sembra ci siano valori importanti. Certo il girone è tosto e dovremo affrontare trasferte impegnative, ma non ci fasciamo certo la testa prima di iniziare: abbiamo fiducia, sono convinto che faremo bene”.

Ferri ha le idee chiare anche quando si parla di obiettivi personali: “In primis penso a trovare la migliore condizione – conclude – voglio provare a ritagliarmi il mio spazio e dare un contributo importante alla squadra. Se si parla di gol non mi piace dare numeri, però il mio massimo è 12, nell’anno in cui abbiamo vinto la Prima Categoria. Cercherò di migliorarmi, questo è sicuro”.