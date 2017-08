Colpo Anagni, arriva Sementilli

Continua la campagna rafforzamento della società biancorossa.

Il Città di Anagni Calcio infatti annuncia, continuando nell’ottica di lavoro votata alla crescita calcistica di ragazzi talentuosi, l’ingaggio del giovane Samuel Sementilli, classe ’97, arcigno centrocampista, ex primavera del Frosinone Calcio che dopo una parentesi in Eccellenza a Boville si è trasferito in Promozione nell’Arpino calcio dove è maturato e si sono apprezzate le sue qualità anche in fase realizzativa.



Mario Di Stasio