Sezze: ecco gli allenatori del settore giovanile

Filippo Persi, Massimiliano Varroni, Marco Ardone, Giuseppe Consoli e Massimiliano Gabrielli. Riparte da questi cinque allenatori il settore giovanile del Calcio Sezze, da questa stagione coordinato da Marco Pupatello.

I tecnici, alla guida rispettivamente della Juniores (Persi), Allievi fascia A (Varroni), Allievi fascia B (Ardone), Giovanissimi fascia A (Consoli) e Giovanissimi fascia B (Gabrielli), sono stati presentati dalla società nei giorni scorsi all’interno della sala “Angela Dell’Otto” allo stadio comunale “Tasciotti”.

Ad introdurre quella che secondo molti dovrà essere una stagione di conferme e rilancio per tutto il movimento giovanile setino, è stato il presidente Marco Gaeta, che non ha nascosto quali siano gli obiettivi, a breve e medio termine: “Veniamo da una stagione complicata – ha spiegato il presidente rossoblu – soprattutto sul versante dei risultati. Il campo in alcune occasioni non ha premiato i nostri sforzi e, per questo motivo, abbiamo deciso di porre maggiore attenzione nei confronti di un settore che riteniamo essere alla base dei nostri successi futuri. L’obiettivo è quello di disputare sin dal prossimo anno tutti campionati regionali, per poi tentare l’assalto alle categorie Elite già nella stagione successiva. Desidero ringraziare il precedente responsabile del settore giovanile Fabrizio Rieti (che rimarrà comunque nell’organigramma societario) e dare il benvenuto al nuovo responsabile Marco Pupatello ed ai due nuovi allenatori. Siamo certi di aver allestito un’ottima squadra di tecnici (tutti con licenza UEFA B), un gruppo con un giusto mix di giovani ed esperienza”.

Tre le conferme, Filippo Persi che dai Giovanissimi fascia B passa alla Juniores (in lista di ripescaggio nel campionato regionale) e lavorerà a stretto contatto con la prima squadra di Massimo Bindi, mentre Massimiliano Varroni e Giuseppe Consoli rispetto alla precedente stagione si scambieranno di ruolo e gestiranno rispettivamente gli Allievi Fascia A ed i Giovanissimi Fascia A, compagini entrambi che militeranno nei campionati regionali. Due, invece, le new entry: Marco Ardone, che guiderà gli Allievi fascia B e Massimiliano Gabrielli che si occuperà dei Giovanissimi fascia B. La squadra dei fascia B, oltre a costituire un’importante novità per la società setina in quanto per il primo anno si avranno due squadre Allievi, si troverà a disputare un campionato che molto probabilmente sarà Interprovinciale, con il chiaro intento di passare subito nei regionali.

Per i Giovanissimi fascia B, alla luce del terzo posto dello scorso campionato, c’è invece molta fiducia in un immediato ripescaggio nella categoria regionale. A chiudere la presentazione è intervenuto il nuovo responsabile del Settore giovanile del Calcio Sezze, Marco Pupatello, che ha spiegato: “Collimare aspetto sociale e calcio giocato è molto difficile, ma è una bella sfida e tutti non vediamo l’ora di affrontarla. I progetti del Calcio Sezze sono seri, le squadre sono praticamente già formate ed il livello sembra buono. Noi – ha concluso Pupatello – ci impegneremo al massimo per ottenere quello che la società ci chiede, cioè avere un settore giovanile di assoluto livello”.